Drajv, který ohromuje. Česká hvězda budoucnosti válí i po kruté sportovní tragédii

V Londýně před třemi týdny zažila největší zklamání dosavadní kariéry. Těžko uvěřitelným způsobem jí unikl postup do hlavní soutěže slavného Wimbledonu. Českou tenistku Terezu Valentovou ale bolestivá sportovní tragédie nezlomila, už zase vyhrává jeden zápas za druhým.

Mnozí byli zvědaví, jak se osmnáctiletá juniorská grandslamová vítězka popasuje s obřím zklamáním, které na konci června v britské metropoli prožila.

Prohra ve třetím kole wimbledonské kvalifikace totiž nemohla být krutější. Valentová vedla nad Ruskou Anastasií Zacharovovou 5:1 ve třetím setu, přesto nakonec neslavila. Naopak.

Česká hráčka dvakrát nedokázala dopodávat zápas a prohrála 6:7, 6:2, 6:7.

"Strašně mě to bolí. Pořád jsem to ještě neskousla a jsem z toho špatná, stále tam jsou dost velké emoce. Ještě asi potřebuji pár dnů, abych se přes to přenesla," uvedla tehdy pro Tenisový svět.

"Nevím, co se stalo," smutnila. "Ta holka se za toho stavu úplně přepla a trefovala věci, kterým jsem ani nevěřila, že by dát mohla. Například byla přestřelka, já jí vrátila fakt těžký balon a ona mi to prostě utřela na lajnu. Trefovala úplně všechno. Nemyslím si, že by to bylo mnou, že bych udělala něco špatně," dodala hráčka pražské Sparty.

Hořkost musela v Londýně vstřebávat několik dní, zůstávala totiž v místě konání kvůli naději, že se na Wimbledon dostane po odhlášení několika hráček jako takzvaná "šťastná poražená".

I tahle možnost však nakonec zhasla a jen prohloubila zklamání.

Valentová, která má v tenisových kruzích pověst "dravce", se ale postavila zase rychle na nohy. Na challengeru v Portu v tomto týdnu bez ztráty jediného setu prošla do nedělního finále, které bude na této úrovni jejím druhým v kariéře.

"Drajv Valentové. Až se v blízké budoucnosti bude dostávat do druhého týdne grandslamů, vzpomenete si všichni na můj neustálý humbuk kolem nového českého fenoménu?" hodnotil její formu na sociální síti X účet Tick Tock Tennis.

Češka v prvním kole smetla domácí Franciscu Jorgeovou 6:1, 6:3, v osmifinále rozdrtila Slovenku Viktorii Hrunčákovou 6:3, 6:0 a ve čtvrtfinále Číňanku Kao Šin-ju 6:0, 6:3.

První problém měla až v sobotním semifinále proti Japonce Himeo Sakatsumeové. V úvodním setu ale dokázala dohnat ztrátu 1:4 a vyhrát 7:6, 6:1.

Po Wimbledonu se tak Valentová bleskově vrátila na vítěznou vlnu, před Londýnem totiž ovládla menší turnaj v italském Gradu.

Po nedělním finále v Portu, kde bude bojovat proti thajskému objevu Lanlaně Tararudeeové, by se Valentová už v pondělí měla hlásit v pražské Stromovce na turnaji WTA Livesport Prague Open.

Do domácího podniku půjde hráčka pražské Sparty v novém osobním žebříčkovém maximu. V živém rankingu už se posunula o patnáct míst na 114. pozici.