Z Alcarazova věku jde strach, je nejlepší, líčí expert. Dožene Nadala a spol.?

Po prohraném finále Wimbledonu prý dlouho nesmutnil, okamžitě přepnul do módu jak být lepší, aby se porážka se Sinnerem příště znovu neopakovala.
Sedl si k videu, rozebral u něj hru největšího rivala a vrhl se na americké betony.
V New Yorku s ultrakrátkým sestřihem vlasů nedával soupeřům šanci od úvodního zápasu, první set ztratil až ve finále proti Italovi.
Což Alcaraze ovšem jen nakoplo k tomu, aby pak Sinnera ve zbývajících dvou setech úplně zničil a došel si pro trofej.
"Byl tak soustředěný, v podstatě nedělal nevynucené chyby. Když podává takovým způsobem, nemá žádné slabiny, je to nejlepší hráč na světě," chválil Mats Wilander, bývalý skvělý tenista a nyní expert Eurosportu.
Sinner přitom na turnaji také potvrzoval kvality světové jedničky a šampiona z Wimbledonu. Přesto byl proti o dva roky mladšímu soupeři často bezradný.
"Osobně jsem si myslel, že vyhraje Jannik. Ale dnes nebyl lépe podávajícím hráčem," uznal Wilander.
"Ti dva momentálně ovládají světový tenis a porcovat grandslamy si budou ještě hodně dlouho," věštil Švéd.
Kdo si myslel, že doba, kdy tenisu dominovala trojice Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič a nikdo jiný neměl šanci, se už nebude opakovat, se musí divit. Velké trofeje teď sbírá silná dvojka, která přepisuje rekordy jmenovaných pánů.
"Carlos je skromný, milý a laskavý člověk. Fenomenální tenista, k tomu ještě tak mladý. Je to skvělý ambasador našeho sportu. V tuhle chvíli je nejmladším tenistou se šesti vyhranými grandslamy v historii. Ten věk je děsivý," kroutil hlavou Wilander.
Logicky se nabízí otázka, jestli Alcaraz (6 grandslamových titulů) a Sinner (4) jednou doženou Djokoviče (24), Nadala (22) a Federera (20).
"Ptáte se mě, jestli Carlos vyhraje 20 gradslamů? Je velká šance, že se mu to podaří," nabídl názor televizní expert.
Velikost tenisového umění prý podtrhuje to, jakým způsobem znovu obsadil post světové jedničky.
"Je solidní, dominantní. Získat zpátky světový trůn v takhle mladém věku není vůbec jednoduché a on si pro to došel takovým jednoznačným vítězstvím. Ustál to fantasticky," vypíchl Wilander.
Okruh ATP teď bude s napětím sledovat, jak dlouho potrvá vláda španělského krále a jak dlouho vydrží dotírání toho italského. Zatím Alcaraz načíná celkový 37. týden jako světová jednička. Sinner vydržel na trůnu 65 týdnů v řadě.