"Doufám, že zemřeš." Vondroušová je kvůli ztracené výhře pod palbou výhrůžek sázkařů

Vedla 6:4 a 4:1, přesto nakonec prohrála. Tenistka Markéta Vondroušová zažila ve středečním osmifinále na turnaji v Dubaji jednu z nejbolestivějších porážek kariéry. Aby toho nebylo málo, začaly jí cinkat ve zprávách výhrůžky od zhrzených sázkařů.

Pro dvacetiletou tenistku už to není nic výjimečného, když přijde nějaká překvapivá porážka, může na sociálních sítích očekávat slušnou porci nadávek a výhrůžek.

"Vykašli se na tenis, prosím tě. To, jak si to dneska zkazila, to jen tak někdo nedokáže," napsal jí na instagramový účet ve slovenštině uživatel Marek, když Češka ztratila skvěle rozehraný zápas s Američankou Jennifer Bradyovou.

Anglicky hovořící sázkaři byli ve svých výhrůžkách ještě ostřejší. "Jdi do p…, kvůli tobě jsem prohrál 150 eur. Jdi radši hrát kriket," rozezlil se brunoadzam98.

"6:4 a 4:1? Co jsi dělala? Podvádíš? Markéto, doufám, že zemřeš," dodal další.

Vondroušová všechny tyto příspěvky po zápase zveřejnila. "A je to tu zase. Chybělo mi to," uvedla s nadhledem.

Podobné vzkazy dostávala už minulou sezonu, kdy na turnajích působila v roli favoritky. Poté půl sezony promarodila, absolvovala operaci zápěstí a nyní se snaží dostat do formy hodné loňské finalistky French Open.

Mladá česká naděje není ani zdaleka jedinou tenistkou, která podobné vzkazy dostává a následně si je nenechává pro sebe. V minulosti se s nimi "pochlubila" Barbora Strýcová nebo Tomáš Berdych. Naposledy si přečetla přání smrti i Francouzka Caroline Garciaová.

"Snad dostaneš rakovinu, přišel jsem kvůli tobě o peníze," zněl například jeden z nejhorších vzkazů.

"Je to klasika po každé porážce. Chci tyhle vzkazy zveřejnit, protože se jich rozhodně nebojím a nezmění to můj život ani tenisové cíle," okomentovala to francouzská tenistka.