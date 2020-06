View this post on Instagram

Dnešní hrací den charitativního turnaje byl bohužel kvůli špatnému počasí přeložen na zítřek, tak snad vás mezitím alespoň pobaví náš výkon před kamerou 😅 . . #cernytym #tovosekame @kristynapliskova @marketavondrousova @karolinamuchova @terezamartinec