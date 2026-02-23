Přeskočit na obsah
23. 2.
Sport

"Dostaňte je odtud." V mexickém chaosu po zabití drogového bosse jsou i čeští tenisté

Sport,ČTK

Navzdory znepokojivé bezpečnostní situaci v Mexiku počítají pořadatelé s pokračováním tenisových turnajů v Acapulcu a Méridě, kde jsou mimo jiné v pavoucích dvouhry i čeští hráči Dalibor Svrčina a Marie Bouzková.

Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as "El Mencho," killed in a military operation
Vozidla mexické armády v ulicích Acapulka, kde se má hrát tenisový turnajFoto: REUTERS
Na akcích ATP a WTA Tour dnes po kvalifikacích začnou hlavní soutěže. Pořadatelé v Acapulcu uvedli, že jsou v kontaktu s úřady.

Respektovaný tenisový komentátor Brett Haber přitom vyzval obě organizace, aby turnaje zrušily a hráče ze země evakuovaly.

„Prostě opusťte Mexiko. Policejní aktivita na letišti byla šílená. Zdvořilý návrh pro ATP, WTA a Larryho Ellisona: pošlete jedno letadlo do Acapulka a jedno do Meridy a všechny odtud dostaňte,“ napsal Haber na sociální síť.

„Dejte jim týden navíc v Indian Wells, aby mohli trénovat a byli v bezpečí,“ doplnil s odkazem na velký turnaj, který začne v kalifornské poušti příští týden a jehož majitelem je zmiňovaný 81letý miliardář Ellison.

Mexiko zasáhly na mnoha místech vlny násilností poté, co vláda v neděli oznámila, že zabila šéfa kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese, drogového bosse přezdívaného El Mencho.

Guadalajara, hlavní město státu Jalisco a druhé největší město Mexika, bylo v neděli téměř úplně uzavřeno, dnes byla v několika státech zrušena výuka ve školách a úřady varovaly obyvatele, aby nevycházeli.

Ministerstvo zahraničí vydalo doporučení necestovat do některých regionů včetně státu Guerrero, ve kterém pobřežní město Acapulco leží.

"Jsme v neustálém kontaktu a komunikujeme s federálními, státními a lokálními úřady, situaci koordinujeme. Cílem je zajistit, aby byla dodržována zavedená bezpečnostní opatření," uvedli pořadatelé turnaje v Acapulcu.

Úřady mají informace o násilnostech ve 20 ze 32 mexických států. Nejzasaženější je Jalisco, jehož hlavní město Guadalajara bude v létě hostit zápasy mistrovství světa ve fotbale.

Současná situace vyvolává obavy i směrem k šampionátu, který začne za necelé čtyři měsíce. V Guadalajaře se mají hrát čtyři zápasy, dalšími mexickými dějišti budou Monterrey a metropole Mexiko City, kde se 11. června uskuteční zahajovací zápas mezi domácím výběrem a Jihoafrickou republikou.

Přímo v Guadalajaře také plánují podle agentur mít základnu reprezentace Koreje a Kolumbie. Na jiných místech v zemi chtějí během turnaje přebývat týmy Uruguaye a Portugalska.

Po vzniku nepokojů v neděli mexický fotbalový svaz odložil několik utkání první a druhé fotbalové ligy. Mimo jiné v Queretaru, kde mexická reprezentace má ve středu nastoupit k přípravnému utkání s Islandem.

Boris Šťastný, spoluzakladatel pražské buňky Motoristů sobě, bývalý poslanec ODS
