"Dostaňte je odtud." V mexickém chaosu po zabití drogového bosse jsou i čeští tenisté

Navzdory znepokojivé bezpečnostní situaci v Mexiku počítají pořadatelé s pokračováním tenisových turnajů v Acapulcu a Méridě, kde jsou mimo jiné v pavoucích dvouhry i čeští hráči Dalibor Svrčina a Marie Bouzková.
Na akcích ATP a WTA Tour dnes po kvalifikacích začnou hlavní soutěže. Pořadatelé v Acapulcu uvedli, že jsou v kontaktu s úřady.
Respektovaný tenisový komentátor Brett Haber přitom vyzval obě organizace, aby turnaje zrušily a hráče ze země evakuovaly.
„Prostě opusťte Mexiko. Policejní aktivita na letišti byla šílená. Zdvořilý návrh pro ATP, WTA a Larryho Ellisona: pošlete jedno letadlo do Acapulka a jedno do Meridy a všechny odtud dostaňte,“ napsal Haber na sociální síť.
„Dejte jim týden navíc v Indian Wells, aby mohli trénovat a byli v bezpečí,“ doplnil s odkazem na velký turnaj, který začne v kalifornské poušti příští týden a jehož majitelem je zmiňovaný 81letý miliardář Ellison.
Mexiko zasáhly na mnoha místech vlny násilností poté, co vláda v neděli oznámila, že zabila šéfa kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese, drogového bosse přezdívaného El Mencho.
Guadalajara, hlavní město státu Jalisco a druhé největší město Mexika, bylo v neděli téměř úplně uzavřeno, dnes byla v několika státech zrušena výuka ve školách a úřady varovaly obyvatele, aby nevycházeli.
Ministerstvo zahraničí vydalo doporučení necestovat do některých regionů včetně státu Guerrero, ve kterém pobřežní město Acapulco leží.
"Jsme v neustálém kontaktu a komunikujeme s federálními, státními a lokálními úřady, situaci koordinujeme. Cílem je zajistit, aby byla dodržována zavedená bezpečnostní opatření," uvedli pořadatelé turnaje v Acapulcu.
Úřady mají informace o násilnostech ve 20 ze 32 mexických států. Nejzasaženější je Jalisco, jehož hlavní město Guadalajara bude v létě hostit zápasy mistrovství světa ve fotbale.
Současná situace vyvolává obavy i směrem k šampionátu, který začne za necelé čtyři měsíce. V Guadalajaře se mají hrát čtyři zápasy, dalšími mexickými dějišti budou Monterrey a metropole Mexiko City, kde se 11. června uskuteční zahajovací zápas mezi domácím výběrem a Jihoafrickou republikou.
Přímo v Guadalajaře také plánují podle agentur mít základnu reprezentace Koreje a Kolumbie. Na jiných místech v zemi chtějí během turnaje přebývat týmy Uruguaye a Portugalska.
Po vzniku nepokojů v neděli mexický fotbalový svaz odložil několik utkání první a druhé fotbalové ligy. Mimo jiné v Queretaru, kde mexická reprezentace má ve středu nastoupit k přípravnému utkání s Islandem.
