Dostane Taylor košem? Korejci z Češek šíleli. Legendární duo, zní světem tenisu

Od jejich rozchodu, pro mnohé české tenisové fanoušky tak bolestivého, uplynuly už téměř dva roky.
Siniaková mezitím září po boku Američanky Taylor Townsendové, s níž se střídá na postu světové jedničky.
Naproti tomu Krejčíkové se od té doby v deblu tolik nedaří.
Spojení devětadvacetiletých českých hráček se krátce obnovilo loni v létě, nejprve triumfem v Praze a vzápětí na olympiádě v Paříži. Obhajoba zlatých medailí se jim ale nepovedla.
Vypadly už ve čtvrtfinále s pozdějšími vítězkami, mladými Ruskami Mirrou Andrejevovou a Dianou Šnajderovou.
Napáchaly při tom 34 nevynucených chyb a trefily pouze čtyři vítězné míče. Tristní výkon byl velkým zklamáním a spekulovalo se, že veleúspěšnému páru už definitivně odzvonilo.
Další reunion ovšem nabídl v uplynulém týdnu jihokorejský Soul a stará dominance se vrátila stylem, který udivoval.
Češky neztratily během turnaje ani set a pozvedly vítěznou trofej. Návrat "starých časů" potom v tenisovém světě rezonoval.
"Gratulace nejlepšímu deblovému páru této generace. Vypadalo to, jako by se nikdy nerozešly," napsala tenisová novinářka Wendi Oliverosová.
Jestliže jsou na mnoha turnajích při deblových zápasech prázdné tribuny, nyní to neplatilo. Korejci z českých šampionek šíleli, tak jako při strhující výměně během vítězného finále proti Australance Maye Jointové s Američankou Caty McNallyovou.
"Legendární duo spolu hrálo poprvé po roce a nepřekvapivě vyhrálo celý turnaj bez ztráty jediného setu," podotkl polský reportér Damian Kust.
Od roku 2018 spolu Krejčíková se Siniakovou vyhrály osmnáct titulů včetně sedmi grandslamových. Teď se druhá jmenovaná díky titulu vrátila na žebříčkový trůn. "Přátelé mohou být někdy velmi nápomocní," glosoval to britský expert Chris Goldsmith.
Éterem ovšem nelétala pouze brilantní bilance páru K+S, ale také spekulace o tom, co přijde v budoucnosti.
Touha po změně vzešla v zimě 2023 výhradně od Siniakové a české tenistky po rozchodu nevyloučily, že se k sobě zase někdy vrátí.
"Nastal čas na velký návrat?" ptala se ve svém textu Oliverosová.
"Působivý výčet úspěchů českého páru nás nutí divit se, proč to vůbec udělaly, proč se rozešly," dodala.
Ze všech vyjádření z poslední doby to ovšem vypadá, že Siniaková bude prozatím pokračovat v plodné spolupráci s Townsendovou. Česko-americký pár spolu získal dva grandslamové tituly, naposledy ale padl ve finále US Open. "Velké turnaje budu dál hrát s Taylor," zdůraznila poté Češka.
