Tenis

Muchová zvládla bláznivou bitvu. V New Yorku dojde na derby českých hvězd

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno před 12 hodinami
Karolína Muchová a Linda Nosková se probojovaly na tenisovém US Open do 3. kola a utkají se mezi sebou o postup osmifinále. Semifinalistka minulých dvou ročníků Muchová zdolala dnes na betonových dvorcích v New Yorku Soranu Cirsteaovou z Rumunska 7:6, 6:7, 6:4. Noskové předtím vzdala zraněná Němka Eva Lysová za stavu 6:4, 3:0 pro českou hráčku.
Karolína Muchová
Karolína Muchová | Foto: Reuters

Devětadvacetiletá Muchová, která plní roli nasazené jedenáctky, porazila 71. hráčku světa a čerstvou vítězku turnaje v Clevelandu po takřka tříhodinové bitvě.

V sedmém vzájemném zápase zdolala Cirsteaovou pošesté a počtvrté za sebou. Využila šest z 19 brejkbolů, odvrátila jich osm ze 13. S Noskovou se utká poprvé.

Muchová neměla do utkání dobrý vstup. V prvním setu prohrávala 1:4, podařilo se jí ale čtyřmi gamy za sebou vývoj otočit. Přestože za stavu 5:4 set nedopodávala, později ve zkrácené hře zvítězila jasně 7:0.

Předloňská čtvrtfinalistka Cirsteaová se ale ve druhé sadě nevzdala. Po brejku ve třetí hře získala náskok 3:1 a postupně měla další čtyři brejkboly. Muchová je ale odvrátila a v 10. gamu srovnala na 5:5.

V koncovce si ani jedna z tenistek neudržela servis a na řadu přišel opět tie-break. V něm tentokrát Muchová prohrála 3:7.

Rozhodla tak třetí sada. V ní získala Muchová brzký brejk a vedení 2:0, v pátém gamu ale nevyužila šest brejkbolů a Cirsteaová poté srovnala. Rozhodla tak sedmá hra, tzv. Tildenův game, kde Muchová získala čistou hrou další brejk.

Přestože za stavu 5:3 nevyužila při podání Cirsteaové dva mečboly, později si při vlastním servisu vypracovala další dvě možnosti a hned tu první zužitkovala.

Dvacetiletá Nosková uspěla proti o tři roky starší Lysové i ve čtvrtém vzájemném zápase. Němka z něj odstoupila podruhé, vzdala také vloni duel v Praze. Nosková zatím pokračuje turnajem ve Flushing Meadows bez ztráty setu.

"Není to nejlepší cesta, jak vyhrát. Asi už od začátku bylo vidět, že Evě něco je. Delších výměn moc nebylo a ona spáchala hodně nevynucených chyb," řekla českým novinářům Nosková.

"Za stavu 5:2 si vzala medical, to mě trochu vyhodilo z rytmu. Poté do toho začala trochu víc jít a bylo těžší dokončit set. Nejdůležitější ale je, že jsem ho nakonec doservírovala. Jsem ráda, že jsem se oběma zápasy nějak prodrala," uvedla.

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

Jelena Ostapenková - Taylor Townsendová (US Open 2025)

Osmifinalistka letošního Wimbledonu Nosková se zdržela na kurtu hodinu a šest minut. V utkání proti 59. hráčce světa Lysové zahrála pět es a 19 vítězných míčů. Čtyřikrát prolomila soupeřčin servis.

První dva brejky získala Nosková v prvním setu, kde utekla do vedení 5:1. Po odehrání sedmého gamu si Lysová vzala zdravotní pauzu na ošetření mimo kurt. Poukazovala na bolest v dolní části zad. Po návratu na kurt sice získala dva gamy a snížila, Nosková ale sadu doservírovala.

V druhém setu se hrálo jen 16 minut. Nosková získala brzy po dvou brejcích vedení 3:0 a Lysová poté duel skrečovala.

Šwiateková měla nečekané starosti

Obhájce titulu Jannik Sinner zvládl na tenisovém US Open hladce i druhý zápas. Po Vítu Kopřivovi přešel italský favorit bez ztráty setu i přes Alexeie Popyrina a Australana porazil 6:3, 6:2, 6:2. Nečekaně se na postup do 3. kola nadřela šestinásobná grandslamová šampionka Polka Iga Šwiateková. Druhá nasazená wimbledonská vítězka zdolala Suzan Lamensovou z Nizozemska po boji 6:1, 4:6, 6:4.

Sinner, jenž může v New Yorku obhájit vítězství jako první tenista od roku 2008, kdy tu Roger Federer získal poslední ze svých pěti titulů, zvládl duel s Popyrinem za dvě hodiny bez ztráty podání. Sám vzal Australanovi, který vloni vyřadil Novaka Djokoviče, servis pětkrát a pomohl si 26 vítěznými míči. Jeho dalším soupeřem v cestě za pátým grandslamovým titulem bude 27. nasazený Denis Shapovalov z Kanady.

Šwiateková s Lamensovou bojovala více než dvě hodiny, v úvodním setu to přitom vypadalo, že naváže na suverénní výhru z prvního kola. Lamensové povolila jediný game, přičemž soupeřka ze sedmé desítky světového žebříčku nezaznamenala ani jeden vítězný úder. Ve druhém setu se ale hladká jízda zadrhla. Polce se přestalo dařit na podání, nasbírala 12 nevynucených chyb a nizozemská tenistka si vynutila třetí set.

V něm se už newyorská šampionka z roku 2022 vrátila na vítěznou vlnu, rychle odskočila do vedení 4:1, a přestože v závěru ještě jednou přišla o servis, využila pak třetí mečbol. Její další soupeřkou bude Ruska Anna Kalinská.

Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Nosková (21-ČR) - Lysová (Něm.) 6:4, 3:0 skreč, Muchová (11-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 7:6 (7:0), 6:7 (3:7), 6:4, Alexandrovová (13-Rus.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 6:2, Kalinská (29-Rus.) - Putincevová (Kaz.) 6:1, 7:5, Sakkariová (Řec.) - Bondárová (Maď.) 6:3, 6:1, Šwiateková (2-Pol.) - Lamensová (Niz.) 6:1, 4:6, 6:4, Haddadová Maiaová (18-Braz.) - Golubicová (Švýc.) 6:1, 6:4, Ósakaová (23-Jap.) - Baptisteová (USA) 6:3, 6:1, Kosťuková (27-Ukr.) - Sönmezová (Tur.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:3, Frechová (28-Pol.) - Stearnsová (USA) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, Siegemundová (Něm.) - Zacharovová (Rus.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo: Panovová, Kuo Chan-jü (8-Rus./Čína) - Detiuc, Pridankinová (ČR/Rus.) 6:1, 6:3, Babosová, Stefaniová (11-Maď./Braz.) - Krejčíková, Ostapenková (ČR/Lot.) 4:6, 6:2, 6:3, Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - Vondroušová, Škoch (ČR) 6:3, 6:0.

Muži:

Dvouhra - 2. kolo: Musetti (10-It.) - Goffin (Belg.) 6:4, 6:0, 6:2, Sinner (1-It.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:2, 6:2, Rubljov (15-Rus.) - Boyer (USA) 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4), Riedi (Švýc.) - F. Cerúndolo (19-Arg.) 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2, Shapovalov (27-Kan.) - Royer (Fr.) 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, Wong (Hong.) - Walton (Austr.) 7:6 (7:5), 6:2, 4:6, 6:4, Majchrzak (Pol.) - Chačanov (9-Rus.) 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5), Cobolli (24-It.) - Brooksby (USA) 5:7, 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (10:3).

 
