Djokovič na ďábelské tempo neměl. Dominantní Alcaraz má svou pomstu a je ve finále

před 1 hodinou
Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil v semifinále US Open 6:4, 7:6, 6:2 Srba Novaka Djokoviče a postoupil poprvé od triumfu v roce 2022 do newyorského finále.
US Open 2025 - Carlos Alcaraz
US Open 2025 - Carlos Alcaraz | Foto: Reuters

Posledním soupeřem čtvrtfinálového přemožitele Jiřího Lehečky bude buď světová jednička a obhájce titulu Jannik Sinner z Itálie, nebo Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Osmatřicetiletý Djokovič se tak ani ve Flushing Meadows nedočkal šance na zisk rekordního 25. grandslamového titulu. Na všech čtyřech největších turnajích se letos probojoval do semifinále, ale pokaždé vypadl po třísetových porážkách.

O šestnáct let mladší Alcaraz neztratil na US Open ještě ani sadu a Djokoviče zdolal za dvě hodiny a 23 minut. První set získal Španěl díky brejku hned v úvodním gamu. Ve druhé sadě sice hrající legendě Djokovičovi vyšel začátek a ujal se vedení 3:0, ale Alcaraz srovnal a sadu vyhrál 7:4 v tie-breaku. Třetí set už byl v jasné režii výrazně mladšího hráče.

Alcaraz postoupil do svého třetího letošního finále po Roland Garros, kde porazil Sinnera, a Wimbledonu, kde mu jeho italský rival porážku oplatil. Ve sbírce má dosud pět grandslamových titulů.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále: Alcaraz (2-Šp.) - Djokovič (7-Srb.) 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

 
