Dokonalý černý kůň i dívka dělající vlny. Nenasazené Češky budí v Paříži respekt

Českými tenistkami se to v první stovce žebříčku jen hemží, ale vyložené grandslamové favoritky z nich nejsou. Před nadcházejícím French Open jsou z některých z nich hrozby pro všechny nasazené soupeřky.
Už v neděli dopoledne se opět otevřou brány areálu Rolanda Garrose, aby přivítaly první návštěvníky při sledování zápasů prvního dne antukového grandslamu.
Po čtvrtečním losu se mezi experty začaly probírat šance největších favoritek, kterými jsou Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová, Coco Gauffová nebo Iga Šwiateková.
Češky sice nestojí ve světlech pařížských reflektorů, ale některé zahraniční weby včetně oficiálních stránek French Open upozornily na několik nenasazených hráček, které by mohly pořádně přepsat grandslamový scénář.
"Nikola Bartůňková, někdejší semifinalistka juniorského Roland Garros, už dělá pořádné vlny i mezi dospělými. Ukázala to i na Australian Open, kde došla do třetího kola, když porazila Belindu Bencicovou,“ připomněl web rolandgarros.com.
V Římě se navíc dvacetiletá Češka blýskla skalpem Madison Keysové. V Paříži ji ale nečeká zrovna snadný los. Vyzve světovou devítku, vrstevnici Kanaďanku Victorii Mbokovou.
Další Češkou, která podle zahraničních expertů stojí za pozornost, je devatenáctiletá Tereza Valentová. Ta se v prvním kole utká s Polkou Magdou Linetteovou.
„Ta před dvěma sety juniorku v Paříži dokonce vyhrála a teď prochází hladce i profesionálním okruhem,“ napsali k ní francouzští pořadatelé.
Nejčastěji zmiňovanou ze všech nenasazených českých tenistek je dvojnásobná grandslamová šampionka Barbora Krejčíková, která se v posledních týdnech vrací po zranění, ale stihla se naladit finálovou účastí na menším podniku v Parmě.
„Je to dokonalý černý kůň turnaje. V roce 2021 také vyhrála jako nenasazená hráčka, teprve třetí žena historie, které se to takhle povedlo,“ připomněl web Roland Garros.
Oficiální web WTA dokonce její zápas úvodního kola Roland Garros proti nasazené Američance Hailey Baptisteové označil za utkání „kterého se nemůže dočkat“.
Hlavní fázi French Open si zahraje celkem devět českých tenistek a čtyři tenisté.
Návod na dlouhý život? Biohacking slibuje mládí, věda je mnohem opatrnější
Touha zpomalit stárnutí není nová. Zatímco dřív lidé hledali elixír mládí, dnes se obracejí k biohackingu, přerušovanému půstu nebo konceptu takzvaných modrých zón. Sociální sítě zaplavují návody na dlouhověkost, vědci ale upozorňují, že část populárních teorií stojí na zjednodušeních a některé sliby zatím nemají dostatečně pevné důkazy.
ŽIVĚ Severoatlantická aliance by měla Rusku „ukázat zuby“, řekl Pavel
NATO by mělo tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, uvedl podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Výsledek konfliktu na Ukrajině je také otázkou evropské bezpečnosti, řekli v sobotu ministři zahraničí některých evropských zemí na závěrečném panelu třídenní bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 v Praze.
Tajemství hluché velitelky. V ženské četě Amazonek skrývá tvrdé tajemství
Zranění, těžká hluchota, velení čistě ženské jednotce a roky v armádě. Pětadvacetiletá Jana Zalevská se před válkou věnovala společenskému tanci, teď má na nohou kanady. Je drobná, ale odmítá úlevy, privilegia i dělení na pohlaví. „Nepřítel se na nic neptá. Buď jsi profesionál, nebo nepřežiješ,“ říká v rozhovoru pro ukrajinský deník Hromadske.
Rybáře v Austrálii napadl žralok, muž útok nepřežil
Na severu Austrálie v neděli po útoku žraloka zahynul muž. Podle listu The Guardian se incident stal, když šel muž rybařil poblíž mělké části Velkého bariérového útesu, asi 50 kilometrů od Queenslandu. Oblast je oblíbenou destinací pro rekreační rybaření i potápění.
ŽIVĚ Írán hrozí USA drtivou odpovědí, pokud obnoví válečné akce
Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.