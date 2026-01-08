"Dokáže porazit všechny". Muchová v Brisbane udivuje kuriózním rekordem

První turnaj sezony a hned si zahraje o semifinále. Karolína Muchová úspěšně vstoupila do nového tenisového roku a zahraje si čtvrtfinále podniku v Brisbane. Do titulků světových médií se ale dostala jednou kuriózní statistikou.
Je to ostrá zkouška povánoční. Turnaj z kategorie WTA 500, za který dostane vítězka pět stovek bodů do žebříčku a k tomu v přepočtu téměř čtyři a půl milionu korun. Pavouk je tradičně našlapaný největšími hvězdami.
A tak už ve druhém zápase sezony musela Muchová čelit agresivním ranám Jekatěriny Alexandrové, Rusky, která se ale už coby teenagerka přestěhovala do Říčan a často trénuje s českými tenistkami v Praze.
Po loňském skvělém roce jí momentálně patří 10. světová příčka a papírově teda byla proti olomoucké tenistce favoritkou. Muchová ale tentokrát nepřipustila větší komplikace a Rusku přehrála 6:4 a 7:5.
I z herního projevu české tenistky se zdá, že se vyplatilo vyrazit k protinožcům o týden dříve a australský fén se pořádně připravit.
„Stihli jsme toho tady s týmem opravdu hodně. Byli jsme i na pláži a já navštívila snad každou kavárnu, která tady v Brisbane je. Zatím si to tady užívám,“ přiznala Muchová.
Její čtvrteční triumf se ale dostal na přední stránky tenisových serverů z celého světa. Muchová totiž skalpem desáté hráčky světa dokázala to, že už během své kariéry přehrála všechny hráčky Top 10.
Ve čtvrtfinále Australian Open 2021 přehrála například tehdejší světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, ve stejném roce v Madridu dvojku Naomi Ósakaovou, na Wimbledonu 2019 měla navrch proti krajance Karolíně Plíškové, která tehdy byla třetí tenistkou světa.
„Karolína Muchová měla vždy sklon k tomu porážet hráčky Top 10, teď ukázala, že umí porazit všechny. Navíc jí chybí jen dva zářezy světové jedenáctky a třináctky k tomu, aby měla i skalp všech tenistek Top 20,“ spočítal prestižní server Tennis.com.
Devětadvacetileté Češce momentálně patří 20. příčka rankingu a v pátečním čtvrtfinále ji čeká další výzva v podobě hráčky Top 10. Nastoupí proti světové pětce Jeleně Rybakinové z Kazachstánu.
