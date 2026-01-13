Přeskočit na obsah
Dojemný pláč v náručí i ikonický úder. Wawrinka si opět podmanil Austrálii

Coby profesionální tenista je tu naposledy a opět byl za hvězdu. Po boku Belindy Bencicové dotáhl Stan Wawrinka Švýcarsko až do finále United Cupu a může se těšit, že si díky divoké kartě naposledy zahraje Australian Open. Minulý týden ukázal tenisu, o co s jeho odchodem do důchodu světová scéna přijde.

United Cup - Final - Poland v Switzerland
Stan WawrinkaFoto: REUTERS
Reklama

Pokud by měl někdo podezření, že tenisté berou souboj týmů v United Cupu jen jako takovou slušnější exhibici před blížícím se Australian Open, toho musela nedělní scéna vyvést z omylu.

Svět obletěl upřímný pláč Švýcarky Belindy Bencicové poté, co v souboji s Polskem prohrála rozhodující čtyřhru a titul slavil soupeř. Tolik chtěla vyhrát, až se v slzách vrhla do náruče loučícího se legendárního krajana.

„Byla skvělá, na kurtu i mimo něj. Od prvního dne byla lídrem celého týmu,“ chválil osmadvacetiletou parťačku, která se díky výkonům u protinožců vrátila poprvé od mateřské pauzy do první desítky žebříčku.

„Díky, Stane, od takového šampiona, jakým jsi ty, si takové pocty vážím,“ vrátila mu Bencicová lichotku.

Čtyřicetiletý veterán vyhrál na United Cupu ve dvouhře pouze duel s Francouzem Arthurem Rinderknechem, potřebné body pro postup tak získávala především dcera slovenských rodičů.

To ale nic nemění na tom, že Wawrinka v některých zápasech předváděl kouzla srovnatelná s tím, jak exceloval v dobách své největší slávy.

Jako například, když proti Polákovi Hubertu Harkaczovi vystřihl pověstným jednoručným bekhendem přesný prohoz po čáře.

„Stan Wawrinka. 40 let. Tenhle bekhend nám bude chybět,“ napsal známý portugalský tenisový reportér José Morgado na síti X.

Švýcar už před Vánoci oznámil, že rok 2026 bude posledním v jeho profesionální kariéře. Aby se mohl se všemi velkými turnaji náležitě rozloučit, bude odkázán na divoké karty, protože momentálně na žebříčku figuruje mimo světovou stovku.

A to se mu zatím minimálně na Australian Open poštěstilo, zahraje si rovnou hlavní fázi prvního grandslamu sezony.

„Je to pro mě něco speciálního rozloučit se s turnajem, kde jsem v roce 2014 získal svůj první grandslam. Děkuji pořadatelům za divokou kartu,“ nechal se slyšet Wawrinka.

