Dojatá Hradecká neudržela při loučení slzy, rozlučkový zápas neplánuje

Tenistka Lucie Hradecká po prohře s Lindou Noskovou v 1. kole ostravského turnaje Agel Open potvrdila, že sehrála poslední utkání před domácími fanoušky. Přestože během duelu proti Američankám Caty McNallyové a Alycii Parksové (4:6, 3:6) na loučení nemyslela, mezi novináři a při slavnostním ceremoniálu v Ostravar aréně se neubránila slzám. Rozlučkový zápas neplánuje.

"Určitě to byl můj poslední domácí turnaj. Chystám se ale ještě do San Diega a Guadalajary. Nikdy jsem tam nebyla, tak možná ze zvědavosti," řekla na tiskové konferenci Hradecká. Při otázce, zda s ni necloumala nostalgie, na ni dolehly emoce. "Před zápasem na to nebyl čas, ale teď mi to všechno dochází. Omlouvám se," uvedla a se slzami v očích se na chvíli odmlčela.

Rodačka z Prahy a vítězka 26 titulů v deblu se musela v Ostravě obejít bez větší podpory. Více kamarádů ji navštívilo v létě na turnaji v pražské Stromovce, kde sehrála čtyřhru po boku loučící se Andrey Sestini Hlaváčkové. "Tam to byla asi největší rozlučka, co jsem měla. Tady nebyl vtipně ani trenér, protože musel na otočku do Prahy. U dalších dvou turnajů už ale chybět nebude," řekla s úsměvem Hradecká.

Organizátoři dopřáli Hradecké rozlučku s fanoušky v Ostravar aréně před utkáním Petry Kvitové s Paulou Badosaovou. Také při ní se sedmatřicetiletá Hradecká neubránila slzám. Obdržela velkou kytici a zhlédla video s památnými okamžiky. Rozlučkový zápas přesto nechystá. "Nikdy jsem nebyla typ, který by dělal velkolepé věci. Myslím si, že nic takového nebude," uvedla Hradecká.

Držitelka olympijského stříbra z Londýna a bronzu z Ria de Janeiro sehrála poslední domácí zápas po boku dvacet let mladší Noskové. S ní se dala dohromady před US Open, kdy se jí zranila indická parťačka Sania Mirzaová. Společně porazily v New Yorku sestry Venus a Serenu Williamsovy.

"S Lindou se mi hrálo dobře. Na kurtu byla pohoda a sedly jsme si i mimo něj. Před turnajem nevěděla, zda bude hrát, protože má ještě omezený počet soutěží. Nakonec se ale dostala do kvalifikace a pak jsme se domluvily, že to spolu dáme," uvedla Hradecká, která získala tři grandslamové tituly - dva v deblu a jeden z mixu.

Poslední turnaje odehraje po boku Čan Chao-čching z Tchaj-wanu. "Linda bohužel nemůže. Musí se také postarat o singlový žebříček, protože je na rozhraní hlavní soutěže v Melbourne. Musí zvážit, co hrát a co ne," řekla Hradecká.

Při pohledu na Noskovou a další mladé hráčky, je ráda, že česká stopa bude i po jejím odchodu pokračovat. "Holky se budou muset ještě hodně snažit, aby naši laťku dotáhly, ale jsou šikovné. Jsem ráda, že je to baví, mají chuť a věřím, že nás dotáhnou, nebo to ještě posunou. Máme holek hodně dobrých hodně, škoda, že se kluci trochu ztrácejí," řekla Hradecká.

Na Ostravu, kde sehrála zápasy také ve Fed Cupu, bude vzpomínat v nejlepším. Týmovou soutěž vyhrála pětkrát. "Ani nevím, kolik těch Fed Cupů tady bylo. Celkově to ale pro mě v Česku bylo vždy speciální. Vždy, když byla šance hrát turnaj doma, nerozhodovala jsem se, že pojedu někam daleko. V Ostravě je nádherná hala. Všechny Fed Cupy, nejen tady, ale i v Brně nebo Praze, byly skvělé. České publikum bylo neuvěřitelné," dodala Hradecká.