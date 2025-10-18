Tenis

Dobré vědět, naštval Siniakovou výraz "krach". Partnerka ji trefila, šňůra končí

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 1 hodinou
Více než měsíční naprostá deblová dominance Kateřiny Siniakové skončila na turnaji v čínském Ning-pu. Světová jednička a legendární Tchajwanka Sie Šu-wej nepotvrdily roli nasazených jedniček a v semifinále podlehly dvojici Nicole Melicharová-Martinezová - Ljudmila Samsonovová, přestože měly náskok setu a brejku.
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková | Foto: Reuters

Kateřina Siniaková útočila už na čtvrté deblové finále za sebou.

Na US Open po boku své stálé partnerky Američanky Taylor Townsendové v boji o titul prohrála, poté ale na asijské túře vyhrála devět zápasů v řadě po boku třech různých partnerek.

A neztratila přitom ani set. Až do soboty.

Je na místě celou asijskou anabázi zrekapitulovat:

V Soulu získala titul se svou bývalou spoluhráčkou Barborou Krejčíkovou, ve Wu-chanu triumfovala opět bez ztráty sady po boku Storm Hunterové z Austrálie.

Fantasticky začala i v Ning-pu ve dvojici s devětatřicetiletou Sie Šu-wej, mimo jiné vítězkou Wimbledonu 2023 společně s Barborou Strýcovou.

V sobotním semifinále ale velké favoritky překvapivě narazily. S americko-ruskou dvojicí prohrály 6:4, 3:6, 6:10. 

Z highlightů se přitom na sociálních sítích nejvíce prosadila kuriózní výměna, při které zkušená Tchajwanka českou spoluhráčku nezaviněně trefila bekhendem přímo do zad.

Siniaková má přes porážku slušně našlápnuto k tomu, aby už popáté v kariéře ukončila sezonu na trůnu pro světovou jedničku, čímž by vyrovnala proslulý rekordní zápis Martiny Navrátilové.

Rodačka z Hradce Králové v minulých týdnech zvýšila na čele svůj náskok před Taylor Townsendovou, aktuálně činí přes 600 bodů.

Američanka ale v sobotu v poledne ovládla finále turnaje v japonské Ósace, její partnerkou tam byla Francouzka Kristina Mladenovicová.

Náskok Siniakové se tedy o něco ztenčí, stále ale zůstane pohodlný, vzhledem k tomu, že by se obě tenistky v deblu měly představit až společně na listopadovém Turnaji mistryň v Rijádu, kde budou obhajovat loňské finále.

Siniaková se po sobotní porážce vyjádřila na sociálních sítích, zamrzel ji totiž jeden z titulků, který referoval o jejím semifinálovém "krachu".

"Když prohrajete druhý zápas z osmnácti za poslední dva měsíce a hned krachujete. To je dobré vědět. Já to vidím pozitivněji a nejsem sama. Děkuji," poznamenala vítězka jedenácti grandslamů a zlatá olympijská šampionka.

Související

Siniaková se lámala smíchy se slavnou Tchajwankou. Ta pak krajance nepodala ruku

Taylor Townsendová, Kateřina Siniaková, Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková (Australian Open 2025)

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Pohádková jízda Valentové pokračuje. Díky dalšímu obratu si zahraje životní finále

Pohádková jízda Valentové pokračuje. Díky dalšímu obratu si zahraje životní finále
2:39

Valentová - Cristianová 2:1 na sety. Češka otočila maratonskou bitvu a je ve finále

Valentová - Cristianová 2:1 na sety. Češka otočila maratonskou bitvu a je ve finále

Nezastavitelný český zázrak. Podívejte se, jak Valentová vyřídila další favoritku

Nezastavitelný český zázrak. Podívejte se, jak Valentová vyřídila další favoritku
2:32

Ta snad jezdí na motorce. Dvě výměny, které z mladé Češky dělají světovou atrakci

Ta snad jezdí na motorce. Dvě výměny, které z mladé Češky dělají světovou atrakci
2:23
Tenis sport Obsah Kateřina Siniaková

Právě se děje

před 31 minutami
Chybějící dokumenty Turkovy romské asociace? Hrozí desetitisícová pokuta
Domácí

Chybějící dokumenty Turkovy romské asociace? Hrozí desetitisícová pokuta

Poté, co se redakce ve středu začala zajímat o její činnost, "romská asociace" ze svého webu vymazala i kontaktní telefonní číslo.
před 1 hodinou
Dobré vědět, naštval Siniakovou výraz "krach". Partnerka ji trefila, šňůra končí
Tenis

Dobré vědět, naštval Siniakovou výraz "krach". Partnerka ji trefila, šňůra končí

Více než měsíční naprostá deblová dominance Kateřiny Siniakové skončila na turnaji v čínském Ning-pu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Auto

Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové

Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové
Prohlédnout si 8 fotografií
Kde v Praze narazíte na úsekové měření?
Kde v Praze narazíte na úsekové měření?
Aktualizováno před 1 hodinou
Umělci se bouří proti Motoristům v kultuře. Počkejte na program, vzkazuje Klempíř
Domácí

ŽIVĚ
Umělci se bouří proti Motoristům v kultuře. Počkejte na program, vzkazuje Klempíř

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Delegace z Afghánistánu a Pákistánu zahájily mírová jednání v katarském Dauhá
Zahraničí

Delegace z Afghánistánu a Pákistánu zahájily mírová jednání v katarském Dauhá

Cílem schůzky je ukončit vzájemné střety, která si za poslední týden vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných.
před 1 hodinou
"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí
Psychoterapie

"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí

Na porod se připravovala celé těhotenství, ale na to, co nastane, až bude miminko na světě, ji nikdo nepřipravil. Hormony, nevyspání, špatná psychika.
před 1 hodinou
Dohoda se Západem vypršela. Írán bude pokračovat ve svém jaderném programu
Zahraničí

Dohoda se Západem vypršela. Írán bude pokračovat ve svém jaderném programu

Írán se necítí vázán omezeními svého jaderného programu vyplývajícími z mezinárodní dohody, která v sobotu po deseti letech vypršela.
Další zprávy