Dobré vědět, naštval Siniakovou výraz "krach". Partnerka ji trefila, šňůra končí

Kateřina Siniaková útočila už na čtvrté deblové finále za sebou.
Na US Open po boku své stálé partnerky Američanky Taylor Townsendové v boji o titul prohrála, poté ale na asijské túře vyhrála devět zápasů v řadě po boku třech různých partnerek.
A neztratila přitom ani set. Až do soboty.
Je na místě celou asijskou anabázi zrekapitulovat:
V Soulu získala titul se svou bývalou spoluhráčkou Barborou Krejčíkovou, ve Wu-chanu triumfovala opět bez ztráty sady po boku Storm Hunterové z Austrálie.
Fantasticky začala i v Ning-pu ve dvojici s devětatřicetiletou Sie Šu-wej, mimo jiné vítězkou Wimbledonu 2023 společně s Barborou Strýcovou.
V sobotním semifinále ale velké favoritky překvapivě narazily. S americko-ruskou dvojicí prohrály 6:4, 3:6, 6:10.
Z highlightů se přitom na sociálních sítích nejvíce prosadila kuriózní výměna, při které zkušená Tchajwanka českou spoluhráčku nezaviněně trefila bekhendem přímo do zad.
Friendly fire on Siniakova from Hsieh 😭 pic.twitter.com/jAmvAeAfp6— Owen (@kostekcanu) October 18, 2025
Siniaková má přes porážku slušně našlápnuto k tomu, aby už popáté v kariéře ukončila sezonu na trůnu pro světovou jedničku, čímž by vyrovnala proslulý rekordní zápis Martiny Navrátilové.
Rodačka z Hradce Králové v minulých týdnech zvýšila na čele svůj náskok před Taylor Townsendovou, aktuálně činí přes 600 bodů.
Američanka ale v sobotu v poledne ovládla finále turnaje v japonské Ósace, její partnerkou tam byla Francouzka Kristina Mladenovicová.
Náskok Siniakové se tedy o něco ztenčí, stále ale zůstane pohodlný, vzhledem k tomu, že by se obě tenistky v deblu měly představit až společně na listopadovém Turnaji mistryň v Rijádu, kde budou obhajovat loňské finále.
Siniaková se po sobotní porážce vyjádřila na sociálních sítích, zamrzel ji totiž jeden z titulků, který referoval o jejím semifinálovém "krachu".
"Když prohrajete druhý zápas z osmnácti za poslední dva měsíce a hned krachujete. To je dobré vědět. Já to vidím pozitivněji a nejsem sama. Děkuji," poznamenala vítězka jedenácti grandslamů a zlatá olympijská šampionka.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.