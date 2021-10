Djokovičovi vadí "špína" kolem očkování. Žádný dvojí metr, bere mu naděje premiér

Lednové Australian Open stále zůstává zahalené nejistotou. Uniklý mail od pořadatelů sice naznačil, že by se mohli úvodního grandslamu sezony za určitých podmínek zúčastnit i neočkovaní tenisté, následné prohlášení premiéra státu Victoria se ale znovu vrátilo k nulové toleranci.

Tenisových profesionálů, kteří k očkování proti koronaviru zaujímají spíše negativní postoj, je samozřejmě povícero, největší pozornost se ale logicky upíná ke světové jedničce. Srbovi Novaku Djokovičovi.

Dvacetinásobný grandslamový šampion by v Melbourne mohl učinit další pokus k překonání Rogera Federera s Rafaelem Nadalem.

Počin, jež by ho zřejmě definitivně katapultoval na piedestal pro nejlepšího hráče historie, ale zřejmě nebude moci uskutečnit bez očkování. Na takovém verdiktu se alespoň v tuto chvíli zastavil kolotoč dohadů o nastavených pravidlech v úvodu příštího roku.

"Bez očkování se nedostanete do USA, do většiny částí Evropy, do mnoha asijských destinací. Prostě nedostanete vízum. Proč by to tady mělo být jinak?" zdůrazňuje Daniel Andrews, premiér státu Victoria.

"Není k tomu co dodat. Pokud sem chcete přijet, musíte mít v sobě dvě dávky. Všichni, kdo se na tenis půjdou podívat, budou očkovaní, všichni pracovníci budou očkovaní. Je logické, že pokud chcete být jakoukoli součástí turnaje, musíte tohle splnit," odmítá jakékoli dvojí standardy a hasí naději, kterou hráčům odmítajícím očkování zažehl v pondělí uniklý mail.

Pořadatelé v něm tenistům naznačovali, že intenzivně vymýšlí možnost, jak zajistit účast i jim. Konkrétně zmiňovali možnost přísné čtrnáctidenní karantény na hotelu. Andrewsovo prohlášení ale vrací celou záležitost zpět k nulové toleranci a žádným výjimkám.

Djokovič mezitím v srbských médiích lamentuje nad současnými náladami ve společnosti a nadále odmítá prozradit, jak se vlastně nakonec ohledně očkování rozhodne.

"V souvislosti s covidem se šíří jen strach a panika. A toho já nechci být součástí. Cítím, jak jsou všichni v souvislosti s očkováním striktní, nepřátelští. Nechci být součástí téhle špíny," prohlašuje šampion v rozhovoru pro list Blic.

"Jestli se dám, nebo nedám očkovat, je přece má soukromá věc. A ať už na tohle téma řeknu cokoliv, stejně se má odpověď překroutí, jak se komu hodí. Ať řeknu cokoli, odsoudí mě," dodává.

Za Djokoviče se staví druhý hráč světa Daniil Medveděv. I ruský tenista, čerstvý grandslamový vítěz z New Yorku, míní, že každý by měl mít právo na vlastní rozhodnutí ohledně vakcinace.

"Společnost je ve věci očkování strašně rozdělená a to je opravdu děsivé. Jsem tím velice zklamaný. Na lidi se vytváří nesmyslný tlak. Přitom je tam příliš mnoho nejednoznačností, příliš mnoho informací, které najednou neplatí. Všechno se hodně mění," vysvětluje Rus.

I on se domnívá, že by vakcinace měla být soukromou věcí každého člověka. "Líbilo se mi, co o tom řekl Novak. Nemělo by to být veřejné. Ani já nechci prozrazovat zdravotní věci," říká a zároveň potvrzuje, že v Austrálii rozhodně chce hrát.

Stejně jako Djokovič. "Pořád nevím, jestli pojedu. Ale rozhodně chci, to je pochopitelné. Australian Open je můj nejúspěšnější grandslam. Miluju tenhle sport a jsem nesmírně motivovaný," říká srbský tenista.

Podle jeho informací by mělo definitivní rozhodnutí padnout v příštím týdnu. "Můj manažer je v kontaktu s australskou federací a říkal mi, že se snaží zlepšit podmínky pro každého, tedy pro očkované i pro ty, kteří očkování odmítají," doufá Djokovič.

Poslední nekompromisní slova z úst Daniela Andrewse mu ale příliš nadějí nedávají.