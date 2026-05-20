Djokoviče má k zázraku v Paříži dovést nový trenér. Srb nečekaně najal krajana

Srbský tenista Novak Djokovič přibral do svého týmu jako trenéra svého někdejšího spoluhráče z daviscupové reprezentace Viktora Troického. Osmatřicetiletý držitel 24 grandslamových titulů, jenž už se v Paříži připravuje na svůj 22. start na Roland Garros, to oznámil na sociálních sítích.
"Vítej můj příteli, týmový kolego a teď i trenére...," napsal Djokovič na instagramu ke společné fotografii.
O dva roky starší Troicki byl v roce 2010 s Djokovičem v týmu, který pro Srbsko vybojoval dosud jediný titul v Davisově poháru. V roce 2021 ukončil hráčskou kariéru, nyní je kapitánem daviscupové reprezentace.
Djokovič se na začátku roku 2025 dohodl na spolupráci s bývalým rivalem Andym Murrayem. Po půl roce se ale s někdejší britskou světovou jedničkou a trojnásobným grandslamovým šampionem rozloučil. Pak byl bez kouče, naposledy se připravoval se srbským trenérem Borisem Bosnjakovičem.
