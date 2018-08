Djokoviče během zápasu mučil žaludek. Zvládl jsem to s pomocí doktora a boha, řekl Srb po výhře

před 1 hodinou

Novak Djokovič touží po titulu ze Cincinnati. Pětkrát tam hrál finále, nikdy však neuspěl.

Cincinnati - Žaludeční problémy nezastavily Novaka Djokoviče v Cincinnati, kde má šanci zkompletovat sbírku titulů ze všech devíti turnajů Masters. S Francouzem Adrianem Mannarinem sice prohrál první set, ale pak už ztratil pouhé tři gamy a je v osmifinále.

Na Western & Southern Open hrál jednatřicetiletý tenista z Bělehradu finále už pětkrát, nikdy však poslední zápas nezvládl.

Trofejí z Masters má bývalý lídr žebříčku Djokovič zatím 30, o tři méně než současný tenisový vládce Rafael Nadal. Mannarino pro něj byl ve středu dlouho těžkou překážkou. V závěru druhého setu za stavu 5:2 si totiž Djokovič nechal na kurt přivolat lékaře a pak přiznal, že má žaludeční obtíže.

"Set a půl jsem se cítil hrozně. Neměl jsem dobrou noc, ale musel jsem to překonat. A pak s pomocí doktora a boha jsem tuto výzvu skutečně překonal," řekl Djokovič pro web ATP.

Zbývajících osm Masters - Canadian Open (v Montrealu či Torontu), Indian Wells, Řím, Madrid, Miami, Monte Carlo, Paříž a Šanghaj - už minimálně jednou dobyl. O to větší je jeho hlad po titulu z Cincinnati. "Spíš je to pro mě větší motivace než tlak," řekl. "Je jasné, že chci tenhle turnaj vyhrát, snad se mi to povede," dodal.

Srbského tenistu, který se na jaře vrátil po delší pauze a operaci lokte, propustil trenérský tým včetně Radka Štěpánka a vyhrál počtvrté Wimbledon, v osmifinále čeká dnes večer obhájce titulu Bulhar Grigor Dimitrov.