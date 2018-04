Djokovič si užívá skvělý restart: Výměna Štěpánka za Vajdu? Nikdo mě nezná líp, můžu mu říct všechno

před 27 minutami

Srbský tenista Novak Djokovič zase rozdává kanáry, už nemá za zády Radka Štěpánka, ale zpátky Slováka Mariána Vajdu.

Monte Carlo - Skvělý pohyb i přesné údery od základní čáry. Srb Novak Djokovič vypadal při pondělním prvním kole tenisového podniku v Monte Carlu jako v dobách před vleklým zraněním lokte, kterého ho trápilo ještě letos na začátku sezony. Po trenérském rozchodu s Radkem Štěpánkem a Andrém Agassim se snaží restartovat kariéru pod staronovým koučem Mariánem Vajdou.

Kvůli bolavém loktu ukončila loni bývalá jednička sezonu už po Wimbledonu, tu letošní zahájila nově s českým veteránem v zádech na Australian Open, ale po nepřesvědčivých výsledcích se Djokovič s ním i s americkou legendou rozešel.

"Po dvou letech hraju konečně bez bolestí," prozradil v rozhovoru poté, co 6:0 a 6:1 v pondělí vyřídil krajana Dušana Lajoviče.

Zároveň dodal, že mu pomohl drobný chirurgický zákrok, který podstoupil v únoru. V březnu to už zkoušel na amerických turnajích v Indian Wells a Miami, ale tam ještě nebyl stoprocentní a vypadl vždy hned v prvních utkáních.

"Vrátil jsem se na kurty už po pěti týdnech od operace, to bylo úžasné. Ale pořád jsem nebyl připravený na zápas fyzicky. Takže zápasy na americké tour pro mě byly trápením. Věděl jsem, že umím hrát lépe, ale nemohl jsem," přiznal třicetiletý Djokovič.

Proti Lajovičovi už ovšem exceloval. Na returnu vyhrál 67 procent míčů, skvěle se pohyboval a dirigoval hru. Jeho o tři roky mladší krajan uhrál jediný gem a po antuce neběhali ani hodinu.

"Na to, že za sebou nemám moc odehraných zápasů, jsem hrál opravdu dobře. Navíc to byl po dlouhé době můj první duel na antuce. Takže pro mě dobrý začátek turnaje," hodnotil postup do druhého kola Srb.

Zároveň je to dobrý start obnovené spolupráce se Slovákem Mariánem Vajdou, který ho vedl od roku 2006 až do loňské sezony. Vrátil se tak k osvědčené spolupráci poté, co se česko-americkou trenérskou dvojicí neshodli nad dalším postupem v kariéře.

"Pro nás oba je to svěží začátek. Chyběl mi a myslím, že i já jemu, nebo alespoň tenis. Posledních deset dnů tréninku jsme si užili. Zná mě jako nikdo jiný z trenérů. Je to někdo, kterému se můžu svěřit se vším, ať už jde o tenis nebo osobní život. Vždycky tu pro mě je," vysvětlil dvanáctinásobný grandslamový šampion.

Nyní ho čeká výzva v podobě mladé chorvatské krve, v druhém kole změří síly s jednadvacetiletým Chorvatem Bornou Čoričem. Srbský šampion si ale věří.

"Od prvního tréninku se zase cítím na kurtu v bezpečí a motivovaný. S Mariánem budeme oba pracovat na tom, aby to takhle pokračovalo," slíbil fanouškům.