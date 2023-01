Djokovič už zase straší soupeře. Našel jsem svůj nejlepší tenis, vzkázal po rekordu

Srbský tenista Novak Djokovič se o další krok přiblížil jubilejnímu desátému titulu na Australian Open. Pětatřicetiletý rodák z Bělehradu dnes porazil pátého nasazeného Rusa Andreje Rubljova jednoznačně 6:1, 6:2, 6:4 a postoupil v Melbourne do semifinále.

V něm narazí na Američana Tommyho Paula, jenž zdolal krajana Bena Sheltona 7:6, 6:3, 5:7, 6:4. Ve druhé části turnajového pavouka se utkají o finále Řek Stefanos Tsitsipas a Rus Karen Chačanov.

Djokovič postoupil po výhře nad Rubljovem do 44. grandslamového semifinále a dál živí naději na 22. titul, kterým by vyrovnal rekord úřadujícího šampiona Rafaela Nadala. V případě triumfu v Melbourne by se Srb vrátil na post světové jedničky.

Djokovič vyhrál na prvním grandslamu sezony 26. zápas po sobě a vyrovnal rekordní šňůru Andreho Agassiho z let 2000 až 2004. Srb vládne kurtům v Melbourne od roku 2019. Vloni se turnaje nezúčastnil poté, co byl kvůli chybějícímu očkování proti covidu-19 vyhoštěn ze země.

"Myslím, že skóre z prvních dvou setů neodpovídá realitě. Andrej je skvělý soupeř a hráč. Mám k němu velký respekt," řekl Djokovič v rozhovoru na kurtu.

"Věděl jsem, jaký mám plán. Jedna věc ale je si představit, jak chcete hrát, a druhá je to provést na hřišti. Když zhodnotím všechny své důležité údery a momenty, dá se říct, že jsem našel svůj nejlepší tenis. To mě na tom těší nejvíc," doplnil Djokovič.

Jasné je i složení semifinálových dvojic ve dvouhře žen. Světová pětka Běloruska Aryna Sabalenková vyzve po vítězství 6:3, 6:2 nad Chorvatkou Donnou Vekičovou polskou tenisku Magdu Linetteovou. Ta zdolala Karolínu Plíškovou 6:3, 7:5. Druhou dvojici tvoří Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Běloruska Viktoria Azarenková.

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková prošla v Melbourne mezi čtyři nejlepší hráčky poprvé v kariéře. Turnajová pětka neztratila ani v devátém letošním utkání set a Vekičovou porazila za hodinu a 51 minut. V duelu zaznamenala devět es a 38 vítězných míčků.

O dva roky starší Vekičová, která v osmifinále vyřadila Lindu Fruhvirtovou, doplatila na 13 dvojchyb. Využila jen dva ze 14 brejkbolů, Sabalenková prolomila servis soupeřky pětkrát.

Pětadvacetiletý Paul zdolal v americkém čtvrtfinále o pět let mladšího Sheltona po více než třech hodinách hry a vylepšil si grandslamové maximum. Dosud byl nejlépe v osmifinále loňského Wimbledonu.

Paul se stal po čtrnácti letech prvním Američanem, který se do semifinále Australian Open dostal. Naposledy se to povedlo v roce 2009 Andymu Roddickovi. Sheltonovi nepomohlo k postupu ani 24 es, dopustil se 50 nevynucených chyb.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Djokovič (4-Srb.) - Rubljov (5-Rus.) 6:1, 6:2, 6:4, Paul - Shelton (oba USA) 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Linetteová (Pol.) - Karolína Plíšková (30-ČR) 6:3, 7:5, Sabalenková (5-Běl.) - Vekičová (Chorv.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Krawczyková, Schuursová (6-USA/Niz.) 6:2, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - osmifinále: Tien (USA) - Filip (ČR) 6:0, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo: Cina, Edengren (It./Švéd.) - Fix, Kalina (Něm./ČR) 6:7 (6:8), 7:5, 10:5. Osmifinále: Frusina, Hrazdil (USA/ČR) - Jones, Panarin (5-Austr./Rus.) 4:6, 6:4, 10:6.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo: Valentová (2-ČR) - Kinošitaová (16-Jap.) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo: Mesterová, Zhiyenbayevová (Rum./Něm.) - Moyanová, Šmejkalová (6-Arg./ČR) 6:4, 7:5.