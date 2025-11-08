Řvoucí Djokovič si v euforii serval triko z těla. Potom překvapil rozhodnutím

Osmatřicetiletý Djokovič po ztrátě prvního setu dokázal ve druhé sadě vyrovnat díky brejku na 5:3. Ve třetí sadě přišel o vedení 3:1 a 5:3, ale za stavu 5:5 sebral Musettimu servis a v dalším gamu utkání ukončil.
"Byla to neuvěřitelná bitva," řekl Djokovič po tříhodinovém duelu. "Vyčerpávající zápas, neskutečně náročný. Lorenzo hrál skvěle a mohl vyhrát kdokoliv. Jsem pyšný, že jsem to zvládl," dodal.
"Každý zápas s Novakem beru jako lekci," přidal Musetti, který se v případě zisku titulu v Aténách mohl poprvé kvalifikovat na Turnaj mistrů.
Po jeho neúspěchu se posledním osmým účastníkem akce pro nejlepších osm hráčů sezony, která v Turíně začne v neděli, stal Kanaďan Félix Auger-Aliassime.
Na Turnaji mistrů se původně měl představit i Djokovič. Sedminásobný šampion se ve skupině měl utkat s Carlosem Alcarazem, Taylorem Fritzem a Alexem de Minaurem.
Po aténském turnaji nicméně svou účast zrušil kvůli zranění ramene.
"Těšil jsem se, že si v Turíně zahraju. Proto jsem zklamaný, že kvůli zranění se musím odhlásit," napsal na sociálních sítích Djokovič, který se probojoval na Turnaj mistrů poosmnácté, čímž vyrovnal rekord Rogera Federera.
Ve druhé skupině jsou Auger-Aliassime, Jannik Sinner, Alexander Zverev a Ben Shelton.
Tenisový turnaj mužů v Aténách (tvrdý povrch, dotace 766.715 eur):
Dvouhra - finále:
Djokovič (1-Srb.) - Musetti (2-It.) 4:6, 6:3, 7:5.