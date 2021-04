Djokovič se vyjádřil k divokému otci. Nemám ho pod kontrolou, krčí rameny

Otec Novaka Djokoviče a jeho mnohá kontroverzní prohlášení patří do balíčku příčin, proč se současné světové jedničce ve světě nedostává stejného uznání, jako jeho největším konkurentům, Rafaelu Nadalovi a Rogeru Federerovi. Srbský tenista teď prořízlou pusu svého milovaného táty poprvé okomentoval.

"Západní svět je vůči Djokovičovi apriori nepřátelský. Ten sport vymysleli a pak přijde člověk z malé chudé země a najednou jim ukazuje, že to není jen jejich sport. To se jim nelíbí."

"Federer je skvělý tenista, ale to samé se nedá říct o jeho lidskosti. Je to špatný chlap, na Novaka žárlí. Moc dobře totiž ví, že je lepší než on a že překoná všechny jeho rekordy."

"Nechápu, proč Novaka lidé nemilují. Je hodný, zdvořilý, tvrdě pracuje, ale nemají ho rádi, protože vyhrává ve stejné době jako Roger a Rafa. Když byl světová trojka, bylo všechno v pořádku. Ale když je nejlepší, nemohou to lidé vystát. Trpí tím Novak a já taky."

Výběr tří výlevů Srdjana Djokoviče z posledních měsíců. Otec tenisové superhvězdy se stále častěji opírá do ostatních tenisových gigantů - především do Rogera Federera - a neustále lamentuje nad nedostatkem světového obdivu ke svému synovi.

Paradoxně tím image svého syna vytrvale poškozuje.

Djokovič během aktuálního antukového podniku v Monte Carlu přiznal, že není schopen mít pod kontrolou všechno, co jeho otec vyřkne. Styl jeho komunikace přitom ve volném překladu popsal jako "co na srdci, to na jazyku".

"Svého tátu miluju," zdůraznil Srb.

"Vždy pro mě byl tou největší oporou, obvzlášť v dobách, kdy jsem začínal. Ale je jasné, že nemůžu ovlivnit všechno, co říká. Prostě je to tak, jak to je," podotkl Djokovič s úsměvem.

"Každý myslí svou vlastní hlavou. Já to musím akceptovat a respektovat. Můj otec je velice vášnivý muž. Chrání mě a miluje mě. A já vím, že to dělá s těmi nejčistšími a nejlepšími úmysly," otevřel se osmnáctinásobný grandslamový šampion.

Djokovič podotkl, že bude za svým otcem stát za jakýchkoli okolností. To však rozhodně neznamená, že souzní se vším, co říká.

"Nemůžu vždy souhlasit s jeho slovy. Ale jsme rodina a možná my všichni občas říkáme nebo děláme věci, které mohou ostatní lidi urazit. Chápu to," dodal vítěz letošního Australian Open, který poté v Monte Carlu přišel o letošní neporazitelnost.

V úvodním duelu sice porazil vycházející hvězdu z Itálie Jannika Sinnera, v osmifinále ho ale nečekaně ve dvou setech vyřadil Brit Dan Evans.