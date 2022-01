Novaku, jsi náš šampion. Djokovič se přivítání na letišti vyhnul bočním východem

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v pondělí opět vyhlásil elektronickou aukci na prodej pražského Paláce Broadway. Minimální cena je stejná jako v předchozím kole výběrového řízení, a to 1,05 miliardy korun. Jde o nejvyšší minimální cenu za dobu existence úřadu. V tiskové zprávě o tom informoval úřad.

V prvním kole elektronické aukce loni v září neměl o palác nikdo zájem a stávající nájemce nevyužil svého přednostního práva a ve stanovené lhůtě nepodal nabídku na odkup. Úřad proto vyhlásil další aukci.

Ta začne 7. března v 10 hodin a potrvá do 9. března do 12 hodin. Před začátkem aukce, tedy do 4. března do půlnoci, musí zájemci složit kauci 20 milionů korun. Termíny prohlídek budovy pro zájemce jsou naplánovány v lednu a únoru a budou v českém i anglickém jazyce, informoval úřad.