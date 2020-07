Newyorský odvolací soud ve středu zrušil opatření, kterým soud nižší instance dočasně zakázal nakladatelství šířit kriticky laděnou knihu o prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AP. Vydání knihy z pera prezidentovy neteře Mary Trumpové se u soudu snažil zablokovat Trumpův bratr Robert, podle kterého Mary sepsáním knihy porušila smlouvu o mlčenlivosti.

Na základě rozhodnutí odvolacího soudu bude moci nakladatelství Simon & Schuster tisknout a distribuovat knihu Mary Trumpové, která nese název "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě). Na pultech knihkupců by se měla 240stránková kniha podle původního plánu objevit 28. července.