Djokovič porazil Shapovalova a popáté ovládl Masters v Paříži

Srbský tenista Novak Djokovič popáté v kariéře vyhrál turnaj v Paříži. V dnešním finále porazil 6:3 a 6:4 Denise Shapovalova z Kanady a získal 34. titul na podnicích série Masters. Od rekordu Španěla Rafaela Nadala ho dělí jediný triumf.

Djokovič nedal soupeři šanci a vyhrál za 68 minut. Celkově 77. triumfem v kariéře vyrovnal na pátém místě historického pořadí americkou legendu Johna McEnroea. Dvaatřicetiletý Srb navzdory zisku titulu přijde v pondělí o pozici světové jedničky. Z prvního místa ho sesadí Španěl Rafael Nadal, který v Paříži těsně před semifinále se Shapovalovem odstoupil kvůli zranění.

Šestnáctinásobný grandslamový vítěz Djokovič v hale Bercy navázal na triumfy z let 2009 a 2013 až 2015. Finále v Paříži si zahrál i loni, kdy ale podlehl Karenu Chačanovovi z Ruska. Shapovalov první finále série Masters v kariéře nezvládl a promarnil šanci získat druhý titul v kariéře. První si připsal v říjnu ve Stockholmu.

"Bylo to jeho první finále na Masters, takže v podstatě zvítězila zkušenost. Hrál jsem velmi dobře a na servisu jsem tady odehrál nejlepší zápas," řekl Djokovič. "Je to smutný konec, ale Novak byl dnes lepší," přidal Shapovalov, který si díky postupu do finále vylepší maximum ve světovém žebříčku, kde se posune na 15. pozici.