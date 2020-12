"Djokovič plácá nesmysly." Melzer se ostře navezl do srbské hvězdy

Pěnil vzteky, stěžoval si na komploty a intriky ATP. Srbský tenista Novak Djokovič se navezl do vedení mužského tenisového okruhu, které mu zamezilo v návratu do hráčské rady. Rakouský tenisový veterán Jürgen Melzer označil slova současné světové jedničky za nesmyslná.

Začátek příběhu se datuje k letošnímu srpnu. To si Djokovič založil vlastní hráčskou radu PTPA, která má hájit zájmy tenistů. Z té oficiální pod záštitou ATP, kde byl předsedou, po sílící kritice na svou osobu odstoupil.

Jenže na podzim si postup rozmyslel a chtěl se do rady ATP vrátit. To mu ale vedení okruhu zatrhlo s tím, že nemůže figurovat ve dvou podobných organizacích najednou.

"Byl jsem ochoten se do rady zapojit, pak ale vedení odhlasovalo, že žádný aktivní hráč nemůže kumulovat funkce. Zklamalo mě to, protože mě o tom nikdo z ATP neinformoval. Osobně jsem v tom neviděl žádný konflikt," uvedl Djokovič.

Že by si v ATP přes noc vymysleli pravidlo jen kvůli Srbovi, namíchlo rakouského tenisového veterána Jürgena Melzera, který je také součástí rady ATP.

"To je plácání naprostých nesmyslů. Tyhle stanovy existují od roku 2006 a je to logické. Pokud máte dvě podobná sdružení, nemůžete figurovat v obou, na to stačí zdravý selský rozum," pustila se někdejší světová osmička do Djokoviče.

Důrazně odmítl, že by se proti sedmnáctinásobnému grandslamovému šampionovi jeho nepřátelé v ATP nějak spikli.

"Jednali jsme citlivě ve spolupráci s vedením okruhu. Vůbec nechápu, že je Djokovič tak překvapený a podrážděný," dodal Melzer.

Srbovi tak nezbývá nic jiného, než působit na tenisové dění skrze PTPA, mezi zakládající členy patří například Kanaďan Vasek Pospisil nebo Američan John Isner. Jiné velké hvězdy ale vystoupily proti PTPA, včetně hrajících legend Švýcara Rogera Federera nebo Španěla Rafaela Nadala.