Nejlepší výměna, jakou kdy uvidíte. Lidé se chytali za hlavu, vyřízený Djokovič nemohl vstát

Jack Draper a Novak Djokovič odehráli v Indian Wells jeden z nejúžasnějších zápasů poslední doby. Tenisoví odborníci i média referují o nevšední bitvě v kalifornské poušti jako o "instantní klasice". Brzy už devětatřicetiletý Srb nakonec padl nejtěsnějším rozdílem v tie-breaku rozhodující sady, přesto se o jeho hře mluví v superlativech. Zejména nad jednou z výměn se rozplývá celý svět sportu.
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz a jeho mladší vyzyvatel, jeden z hlavních kandidátů na ohrožení dominance Carlose Alcaraze s Jannikem Sinnerem, doručili v impozantní scenérii centrálního kurtu v pouštním údolí Coachella Valley něco, na co se hned tak nezapomene.
„Okamžitá klasika,“ napsala Tennis TV k sestřihu zápasu. „Jeden z vážných uchazečů o zápas roku,“ přidal se magazín Tennis.com.
Hrálo se dvě hodiny a 37 minut a ruce nad hlavu nakonec zvedl Jack Draper, obhájce loňského titulu.
Čtyřiadvacetiletý Londýňan se vrací po vážných zdravotních potížích a hned ukazuje, čeho je schopen, a proč je experty považován za budoucího grandslamového šampiona. Djokoviče udolal po setech 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).
„Draper udolal Djokoviče ve strhujícím thrilleru. Obhájce titulu a pětinásobný šampion předvedli jednu z nejlepších výměn, jakou letos uvidíte,“ referoval oficiální web asociace ATP.
Nejzářnější moment, o kterém je řeč, přišel v úvodu třetího setu. Diváky zvedla ze sedadel výměna o 26 úderech, v níž Djokovič s Draperem předvedli naprostou špičku.
„Nejlepší výměna, jakou kdy uvidíte,“ křičel komentátor, lidé v publiku se chytali za hlavy a vyčerpaný Djokovič dlouhé vteřiny nemohl vstát. „Celý stadion stojí a měl by, tohle bylo neuvěřitelné,“ zaznělo dále v komentáři.
Bližší popis je zbytečný, tohle je třeba vidět:
„Byl to skvělý pocit, vyhrát tenhle míč, ale uškodilo mi to. Když jsem potom ztratil podání, bylo to kvůli tomu. Úplně jsem se tam vyčerpal. Lépe jsem se zase začal cítit až na konci setu,“ prohlásil Djokovič po utkání.
„Bylo to opravdu těsné, nakonec asi rozhodlo pár mých nešťastných chyb. Ale takový je tenis,“ smutnil srbský tenista. Takzvaný „pátý grandslam“ vyhrál v minulosti pětkrát, naposledy ale před deseti lety.
Draper hrající teprve druhý turnaj po zranění levé paže naopak nemohl být šťastnější.
„Je to neuvěřitelný pocit. Jsem rád, že vůbec mohu hrát. Novak je pro mě nejlepší tenista všech dob, odmalička jsem ho uctíval a sledoval. Jsem na sebe moc hrdý, že jsem ho dnes dokázal porazit,“ uvedl 14. hráč aktuálního žebříčku, který ve čtvrtfinále vyzve Rusa Daniila Medveděva.
