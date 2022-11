Divoký supertalent znechutil šampiona. Přestaň se chovat jako dítě, káral Wawrinka

Holger Rune v devatenácti letech míří do světové tenisové špičky. Mladý nespoutaný Dán po premiérovém postupu do elitní dvacítky potvrdil svůj obří talent v Paříži, kde v atraktivní generační bitvě přetlačil Stana Wawrinku, jemuž utekl ze tří mečbolů. Švýcarovi ale nebylo po chuti Runeho tradičně rozevláté, neklidné chování.

Holger Rune začíná pořádně zlobit a tenisové Dánsko ožívá v očekávání velkých věcí. Divoký teenager se v závěru sezony dostal do výborné formy a hrál tři finále po sobě.

Po finálové účasti v Sofii vyhrál turnaj ve Stockholmu, kde v závěrečném klání přehrál nejvýše nasazeného Stefana Tsitsipase. Minulý týden padl v Basileji v souboji o titul s králem dosavadního průběhu halové části sezony Kanaďanem Felixem Augerem-Aliassimem.

Nyní chce nejvyšší ambice realizovat i na velkém Masters podniku ve francouzské metropoli.

Rodák z Kodaně začal v proslulé hale Bercy na pravém břehu Seiny výborně. V očekávaném střetnutí vydřel výhru nad trojnásobným grandslamovým šampionem, o osmnáct let starším Stanem Wawrinkou poté, co ve druhém setu za stavu 4:5 a ve třetím za stavu 5:6 odvrátil celkem tři mečboly.

Gratulace od někdejší světové trojky se ovšem po velkém dramatu nedočkal. Wawrinka, aktuálně až 153. tenista světa, místo slov uznání zvolil při podání rukou u sítě káravý tón.

"Dám ti jednu radu. Přestaň se na kurtu chovat jako dítě," prohlásil Švýcar směrem k překvapenému mladíkovi.

Rune přitom odehrál na své poměry jeden z klidnějších zápasů, už jen jeho mimika, neustále komentování věcí a hlasité hecování ale nejsou každému po chuti.

COLD-BLOODED 🇩🇰@holgerrune2003 saves three match points and survives Wawrinka in a 4-6 7-5 7-6(3) Paris thriller!#ParisRolexMasters pic.twitter.com/jwStqbq6Ab — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2022

Na Wawrinkovu radu Rune nijak nereagoval, i poměrně krátká oslava ale naznačovala, že je ze slov zklamaného soupeře rozhozený.

Na sociálních sítích krátce po utkání nicméně slavného soupeře pochválil. "Úžasný boj. Stan Wawrinka je neuvěřitelný bojovník a já jsem vděčný za to, že jsem ve druhém kole," napsal teenager.

Z jeho úspěchu se v ochozech radoval i bývalý trenér Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou, který Runemu začal dočasně pomáhat poté, co sezonu předčasně ukončila jeho aktuální svěřenkyně Simona Halepová.

"Holgerovi ambice jsou extrémně vysoké. Ale na druhou stranu má zbraně na to, aby jich skutečně dosáhl. Šokovala mě jeho síla a intenzita jeho hry. A to se bude ještě dál vyvíjet," řekl o devatenáctiletém hráči.

Rune je zatím neotesaným diamantem a jeho chování je poměrně často terčem kritiky. Na nedávném US Open obviňoval soupeře Camerona Norrieho z nesportovního chování: Brit si podle něj příliš často špatně nadhodil míček při servisu.

Během svého prozatím největšího grandslamového úspěchu, jarní jízdě do čtvrtfinále Roland Garros, se Rune zapsal do srdcí fanoušků jako nevyzpytatelný bouřlivák.

Po porážce pozdějšímu finalistovi Casperu Ruudovi sotva podal ruku a pak do médií tvrdil, že mu Nor v šatně "křičel radostí přímo do obličeje". Ruud to označil za "čirou lež".

"Chápu, že jsou někteří hráči více emocionální než jiní, a on očividně hraje se spoustou emocí. To je v pořádku, ale je ostuda, že si vymyslí nějaký příběh a útočí s ním na mě a mou rodinu," nechápala tehdy Runeho chování norská hvězda.