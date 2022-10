Kvitová v červené i divoké vzory Siniakové. České tenistky vyrazily na mexickou párty

V Německu začala časně ráno podle plánu druhá stávka pilotů nízkonákladových aerolinek Eurowings za lepší pracovní podmínky. Odborový svaz pilotů Vereinigung Cockpit uvedl, že letecká společnost nepředložila žádnou novou nabídku, proto piloti přistoupili k protestu.

Část letů je zrušena, z pondělních 400 by se jich ale mělo uskutečnit více než 230 a také v úterý a ve středu se počítá s realizací více než poloviny letového plánu. Omezení se dotknou i spojení západoněmeckého Düsseldorfu s Prahou, odřeknuta byla v obou směrech večerní linka.

Obzvláště tvrdě stávka zasáhla letiště v Düsseldorfu. Ještě před jejím oficiálním zahájením bylo zrušeno 102 ze 171 dnešních letů Eurowings. Düsseldorfské letiště na webu upozorňuje cestující, aby se předem informovali, zda jejich spoj nebyl odřeknut. Na letišti v Kolíně nad Rýnem bylo zrušeno 43 spojení, v Berlíně 11 z 20 a ve Stuttgartu 40 vzletů a přistání.

Narušeny jsou i odlety a přílety z Prahy do Německa, stejně jako při minulé stávce se omezení týká spoje mezi Prahou a Düsseldorfem. Zatímco ranní spoj se uskutečnil podle řádu, večerní linka s příletem do české metropole ve 20:00 je podle stránek pražského letiště zrušena. Odřeknut byl i let z Prahy do Düsseldorfu ve 20:40.