Divoké scény v Paříži. Francouz utekl s průjmem z kurtu, Češka riskovala zdraví

French Open
První den antukového grandslamu byl ve znamení rekordních teplot. Teploměr se odpoledne šplhal přes 30 stupňů, což jsou hodnoty, které už připomínají spíše australský podnik velké čtyřky.
Vedro pořádně zatopilo Alejandru Davidovichi Fokinovi, který vyhrál až po pěti setech. "Přijel jsem z turnaje v Hamburku, kde bylo 10 stupňů, tady bylo o 22 stupňů tepleji, mé tělo se vůbec nestihlo adaptovat," vysvětloval novinářům.
Na dno fyzických sil si sáhla i česká tenistka Tereza Valentová, která ještě před pár dny ležela v posteli v horečkách, lékaři jí nedoporučili startovat, proti byli dokonce i její rodiče. Hráčka TK Sparta PRaha ale neposlechla a svedla urputnou bitvu s Polkou Magdou Linetteovou, kterou pro změnu trápilo bolavé koleno a kvůli němu v určité fázi zápasu dokonce podávala spodem. Nakonec to byla právě ona, kdo ovládl třetí sadu.
To Barbora Krejčíková měla v utkání proti Američance Hailey Baptisteové dokonce dva mečboly, stejně nakonec skončila v prvním kole. "Mrzí mě to. Jsem zklamaná, ale je to součástí tenisu. Snažím se na to dívat z toho pohledu, že jsem tady mohla vůbec hrát. To je po všech trablech obrovský úspěch a že to nevyšlo, to je tenis. Věřím, že se to někdy sejde. Těch deset čísel mi tam dneska chybělo dvakrát. Bohužel, to je sport," uvedla.
Arthur Gea |
Foto: REUTERS
Miroslav Harnoch
Poklidný start druhého grandslamu sezony? Kdepak. Hned první den French Open letos přinesl spoustu dramatických tenisových okamžiků.

Jak vybrat správný firemní dluhopis?
Češi berou státní dluhopisy útokem. Objednali dvojnásobek plánu emise

Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 44,3 miliardy korun. Na síti X to v pondělí uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zájem Dluhopisy Republiky tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard korun. Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června.

Pope Leo XIV visits Pompei and Naples on his first anniversary of election
Papež varoval před dopady umělé inteligence. Vyzval k důsledné regulaci

Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství), která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které AI manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví, a za to, že jej po staletí neodsoudil, napsala v pondělí agentura AP.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio
ŽIVĚ Dohoda o ukončení války by mohla být dosažena v pondělí, uvedl Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohody o ukončení války mezi oběma zeměmi by mohlo být dosaženo v pondělí. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.

