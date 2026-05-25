Divoké scény v Paříži. Francouz utekl s průjmem z kurtu, Češka riskovala zdraví

Poklidný start druhého grandslamu sezony? Kdepak. Hned první den French Open letos přinesl spoustu dramatických tenisových okamžiků.
Češi berou státní dluhopisy útokem. Objednali dvojnásobek plánu emise
Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 44,3 miliardy korun. Na síti X to v pondělí uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zájem Dluhopisy Republiky tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard korun. Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června.
ŽIVĚ „Rusko bude dál útočit na Kyjev“. Zacharovová řekla proč
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.
Papež varoval před dopady umělé inteligence. Vyzval k důsledné regulaci
Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství), která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které AI manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví, a za to, že jej po staletí neodsoudil, napsala v pondělí agentura AP.
Živě: Sdílené teplo, aneb jak sousedské sítě mění budoucnost vytápění
V pondělí 25. května 2026 se v Praze uskuteční kulatý stůl HeatCoop zaměřený na téma „Lokální sítě vytápění a chlazení jako nástroj dekarbonizace měst". Program nabídne diskuzi o budoucnosti teplárenství.
ŽIVĚ Dohoda o ukončení války by mohla být dosažena v pondělí, uvedl Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohody o ukončení války mezi oběma zeměmi by mohlo být dosaženo v pondělí. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.