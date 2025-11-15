Tenis

Divočina v Turíně dotlačila Sinnera do finále. Ital postupem vstoupil do historie

ČTK
před 2 hodinami
Italský tenista Jannik Sinner postoupil potřetí v řadě do finále Turnaje mistrů. Obhájce trofeje porazil před bouřlivým domácím publikem v Turíně Australana Alexe De Minaura 7:5, 6:2 a vítěznou sérii na tvrdém povrchu v hale prodloužil už na 30 zápasů. O titul se v neděli utká s vítězem druhého semifinále mezi světovou jedničkou Carlosem Alcarazem a Félixem Augerem-Aliassimem.
Jannik Sinner
Jannik Sinner | Foto: Reuters

Čtyřiadvacetiletý Sinner porazil o dva roky staršího De Minaura i ve 13. vzájemném utkání. Po vyrovnaném průběhu úvodního setu zápas zlomil, když od stavu 4:5 vyhrál sedm gamů v řadě. Získal tak první set a ve druhém odskočil do vedení 4:0. Náskok už si v poklidu pohlídal a i čtvrté utkání na letošním Turnaji mistrů ovládl bez ztráty setu, nepřišel přitom dokonce ani jednou o servis.

Celkově už Sinner na závěrečné akci sezony vyhrál 18 setů v řadě. Naposledy sadu ztratil ve finále 2023, v němž podlehl Novaku Djokovičovi 3:6, 3:6.

Od premiérového ročníku Turnaje mistrů v roce 1970 se stal Sinner teprve třetím hráčem, který v jedné sezoně dokázal postoupit do finále všech čtyř grandslamů i ATP Finals. Před ním to dokázali shodně dvakrát jen Roger Federer a Novak Djokovič, čtyřnásobný grandslamový šampion, jenž letos získal tituly na Australian Open a ve Wimbledonu, je ale nejmladší z nich.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):

Dvouhra - semifinále: Sinner (2-It.) - De Minaur (7-Austr.) 7:5, 6:2.

Čtyřhra - semifinále: Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Bolelli, Vavassori (7-It.) 6:4, 6:3.

 
