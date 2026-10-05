Diskvalifikace. Rus doplatil na nepochopitelný čin, diváka napálil do oka

Za neobvyklých okolností prodloužil svou vítěznou sérii v Pekingu srbský tenista Djokovič, jenž na turnaji vyhrál i 33. zápas. Jeho letošní semifinálový duel ukončila diskvalifikace ruského soupeře Daniila Medveděva.
Djokovič servíroval na vítězství, za stavu 7:5, 5:3 a 0:15 napálil vzteklý Medveděv po prohrané výměně zbytečně míček do hlediště a trefil do oka jednoho z diváků.
Muž si musel vyžádat ošetření a ruský tenista byl diskvalifikován.
„Je mi to moc líto, byla to stoprocentně nehoda,“ hájil se Medveděv před novináři.
Šampion US Open z roku 2021 také uvedl, že se chce divákovi omluvit osobně.
Kurt opustil prakticky bez protestů, což je u hráče pověstného debatami s rozhodčími neobvyklé.
Podle pravidel ATP přijde po diskvalifikaci o všechny body a prize money získané na turnaji.
Devětatřicetiletý Djokovič postoupil do prvního finále od lednového Australian Open.
„Upřímně, byl jsem trošku v šoku. Je mi líto toho diváka, moc jsem neviděl, co se stalo, ale hlavně doufám, že je v pořádku a není nijak vážně zraněný,“ prohlásil vítěz rekordních 24 grandslamových titulů.
„Taky lituju Daniila, protože vím, jaké to je být diskvalifikován,“ připomněl Srb vlastní exces na US Open 2020, kdy trefil míčkem čárovou rozhodčí a duel s Pablem Carreňem Bustou pro něho předčasně skončil.
Djokovič bude útočit na svůj sedmý titul v Pekingu a celkově 102. v kariéře.
Jeho soupeřem bude světová devítka Alex de Minaur, jenž také neodehrál kompletní semifinále: v semifinále 6:4, 3:2 vedl nad Polákem Hubertem Hurkaczem, který utkání vzdal kvůli zranění přitahovače.