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Sport

Diskvalifikace. Rus doplatil na nepochopitelný čin, diváka napálil do oka

Incident, po němž byl Daniil Medveděv na turnaji v Pekingu diskvalifikován

Sport
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Za neobvyklých okolností prodloužil svou vítěznou sérii v Pekingu srbský tenista Djokovič, jenž na turnaji vyhrál i 33. zápas. Jeho letošní semifinálový duel ukončila diskvalifikace ruského soupeře Daniila Medveděva.

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Djokovič servíroval na vítězství, za stavu 7:5, 5:3 a 0:15 napálil vzteklý Medveděv po prohrané výměně zbytečně míček do hlediště a trefil do oka jednoho z diváků.

Muž si musel vyžádat ošetření a ruský tenista byl diskvalifikován.

„Je mi to moc líto, byla to stoprocentně nehoda,“ hájil se Medveděv před novináři.

Šampion US Open z roku 2021 také uvedl, že se chce divákovi omluvit osobně.

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Kurt opustil prakticky bez protestů, což je u hráče pověstného debatami s rozhodčími neobvyklé.

Podle pravidel ATP přijde po diskvalifikaci o všechny body a prize money získané na turnaji.

Devětatřicetiletý Djokovič postoupil do prvního finále od lednového Australian Open.

„Upřímně, byl jsem trošku v šoku. Je mi líto toho diváka, moc jsem neviděl, co se stalo, ale hlavně doufám, že je v pořádku a není nijak vážně zraněný,“ prohlásil vítěz rekordních 24 grandslamových titulů.

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„Taky lituju Daniila, protože vím, jaké to je být diskvalifikován,“ připomněl Srb vlastní exces na US Open 2020, kdy trefil míčkem čárovou rozhodčí a duel s Pablem Carreňem Bustou pro něho předčasně skončil.

Djokovič bude útočit na svůj sedmý titul v Pekingu a celkově 102. v kariéře.

Jeho soupeřem bude světová devítka Alex de Minaur, jenž také neodehrál kompletní semifinále: v semifinále 6:4, 3:2 vedl nad Polákem Hubertem Hurkaczem, který utkání vzdal kvůli zranění přitahovače.

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