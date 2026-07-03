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Sport

Menšík nadchl gestem, slavný sok o něm básnil. Svět ale nechápe, jak to Čech mohl zkazit

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Budu připravený, hlásil Jakub Menšík po postupu do druhého kola Wimbledonu, kde ho měl čekat jeho kamarád Grigor Dimitrov. Po horské dráze emocí nakonec prohrál ve čtyřech setech a s All England Clubem se loučí. Od tenisového veterána ale sklidil velkou pochvalu.

Wimbledon
Jakub Menšík, Wimbledon 2026Foto: REUTERS – Andrew Couldridge
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Londýn (od našeho zpravodaje) - Po proměněném mečbolu se dlouho poplácávali po ramenou a s ústy od ucha k uchu kráčeli za rozhodčí. Po bitvě jako řemen přišlo i od poraženého Čecha vřelé přátelské gesto.

„My se s Grigorem dobře známe, dá se říct, že jsme kamarádi, takže jsem mu hned pogratuloval, předvedl skvělý výkon,“ uznal český tenista.

Hlavně v prvním setu se přitom zdálo, že tenista z Prostějova má nad hvězdným Bulharem navrch. Až se světová tenisová veřejnost podivovala, jak je vůbec možné, že úvodní dějství nedokázal vyhrát. Vždyť zaznamenal silně nadpůrměrnou statistiku 17 vítězných míčů a pouhých devíti nevynucených chyb.

Český mladík proti veteránovi pálil jeden brejkbol za druhým. Celkem jich v zápase zahodil 13.

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„Určitě se dala řada věcí udělat lépe. Musím se z toho poučit,“ uznal Menšík. Ale nabídl i vysvětlení.

„Na druhou stranu má Grigor asi nejhorší styl pro mojí hru na trávě. Se všemi těmi slicy a nízkými balóny, které tady neodskakují. S mou výškou je hrozně těžké se dostat pod míč,“ prohlásil.

Nepomohlo mu ani zatažení střechy za stavu 1:2 na sety. Dimitrov se z toho rozhodnutí příliš neradoval, dokonce si to šel vyříkat s rozhodčí, protože mu přišlo, že je ještě příliš dobrá viditelnost na to, aby se musela zatáhnout střecha a rozsvítit.

„Vím, že to není vaše vina, ale proč to nejdřív neproberete s hráči?“ nechápal Dimitrov.

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I podle Menšíka pauza hodně ovlivnila závěr zápasu.

„Určitě to změnilo podmínky, bez střechy dost foukalo, najednou se hrálo jinak, i jsem ho rychle brejknul, ale on pak vytáhl fenomenální tenis a už to bylo na konci těžké, byl lepším hráčem,“ dodal.

Dimitrov po zápase přiznal, že Menšíkovu kariéru moc dobře sleduje. Však spolu hráli ostrý zápas už potřetí a teprve v All England Clubu na českou vycházející hvězdu dokázal vyzrát

„Miluju, jaký je to bojovník. Úplně na ním vidím, jak se každým měsícem zlepšuje a pořád je tak mladý. Určitě se od něj dočkáme ještě velkých výsledků,“ chválil semifinalistu letošního French Open pětatřicetiletý Bulhar.

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Pro něj osobně je postup do třetího kola velkým příběhem. Stále ještě nemá úplně jasno, kdy ukončí kariéru, a loni tady odcházel se zraněným prsním svalem poté, co měl na lopatě Itala Jannika Sinnera.

„Jsem strašně hrdý na to, že jsem schopný hrát tak dobrý tenis. Strašně jsem si to užil, protože za mě měl ten zápas úplně všechno,“ zářil Bulhar.

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