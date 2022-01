"Díky ní vypadá tenis snadný." Keysová je z Krejčíkové unesená. Teď budou soupeřit

Byla už světovou sedmičkou a její pověstné rány z forhendu ji vynesly až do finále US Open. Teď se americká tenistka Madison Keysová pokouší o něco podobného na australském grandslamu. V cestě do semifinále ale nyní stojí Češka Barbora Krejčíková, k níž chová velkou úctu.

Jako nenasazená hráčka, momentálně přešlapující na 51. příčce světa, patří mezi překvapivé čtvrtfinalistky v Melbourne Parku. I když všichni dobře vědí, co se v šestadvacetileté rodačce z Rock Island v Illinois skrývá. Do poslední osmičky se protáhla už na všech podnicích velké čtyřky. Související Nebyla jsem ve stovce, teď vyhrávám na velkých kurtech. Magické, žasne Krejčíková V covidové době se jí ale přestalo dařit a loni často končila v úvodních kolech, až letošní sezonu zřejmě zase chytila jako za starých časů. "Základ je hlava, pustila mě k tomu, abych konečně zase hrála tenis, jak jsem chtěla. Na to jsem se soustředila," přiznala po postupu do čtvrtfinále Australian Open. Její příští soupeřkou v boji o semifinále bude česká tenistka Barbora Krejčíková, a i když s turnajovou čtyřkou v singlu nikdy na jednom kurtu neválčila, má její hru okoukanou moc dobře. Vždyť v době, kdy Američanka padala žebříčkem dolů, hvězda tenistky z Ivančic naopak mířila prudce vzhůru. "Je hráčkou, díky které vypadá tenis jako děsně jednoduchá věc. Je úplně jedno, co dělá soupeřka na druhé straně, ona má okamžitě vždycky další herní plán a dokáže ho okamžitě zapojit," nešetřila chválou Keysová. Američanka si čas od času střihne pro zpestření i čtyřhru, a tak měla tu čest už se několikrát s Krejčíkovou potkat v deblu. Naposledy jí Češka s krajankou Kateřinou Siniakovou uštědřila porážku loni v květnu na turnaji v Madridu. Související Známou Italku oblékla maminka, Krejčíková se drží proužků 15 fotografií "Je to neuvěřitelná deblistka. Přechází k síti tak přirozeně, že stačí jen malá příležitost a už je nad páskou a je nemožné ji prostřelit. Tohle bude neuvěřitelně těžký zápas," prohlásila Keysová. Krejčíková se blýskla až nečekaně snadnou výhrou nad Běloruskou Viktorií Azarenkovou, které povolila jen čtyři hry. Její americká soupeřka si ale úplně stejně dominantně počínala se světovou šestkou Paulou Badosaovou ze Španělska. "Hrála skvěle, bezchybně, viděla jsem ten zápas. Vím moc dobře, co mě čeká. Skvěle servíruje, má sílu, budu muset najít způsob, jak jí vnutit svou hru," nechala se slyšet Češka. Pokud postup do semifinále zvládne, stane se Krejčíková novou světovou dvojkou. Kdyby to dotáhla až k titulu a Australanka Ashleigh Bartyová ve čtvrtfinále vypadla, usedne česká tenistka dokonce na světový trůn.