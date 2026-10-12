„Bože, to je hráčka.“ Svět řeší drtivý nástup české anomálie, padají silné výroky

Před dvěma lety žila ve stresu a strachu. Netušila, co bude. Společně s rodinou ze všech sil bojovala o svou čest a záchranu kariéry po záhadném dopingovém nálezu. Povedlo se a dnes je Nikola Bartůňková definitivně mezi nejzářivějšími mladými hvězdami na okruhu WTA. Dvacetiletá Češka nadchla v Pekingu tenisový svět a potvrdila svůj raketový vzestup.
Když se v lednu 2025 vracela na scénu, patřilo jí v žebříčku 493. místo. Po odpykání šestiměsíčního trestu za pozitivní nález trimetazidinu, který se nakonec prokázal jako neúmyslný, když jím byl kontaminován doplněk stravy obsahující extrakt z ostropestřce mariánského, se jedna z největších nadějí českého tenisu v rankingu WTA propadla o více než 250 příček.
Dlouhé roky složitého budování pozice, kdy Nikola Bartůňková už už sahala po grandslamových kvalifikacích, přišlo vniveč. Jelikož pro dopingové případy neplatí institut chráněného žebříčku, Češka musela začínat prakticky od nuly.
„Zápasové manko samozřejmě může hrát roli, když je takhle dlouhé. Musí zase začínat od malých turnajů. Je to těžká cesta, to je bez diskuse. Tenis se strašně vyrovnává a dostat se rychle zpátky není tak jednoduché, i když máte velký talent,“ popisoval tehdy šéf klubu I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda pro Aktuálně.cz složitý úkol, který na „štvanický diamant“ čekal.
Veškeré obavy ale Nikola Bartůňková zahnala způsobem, který bere dech. O 22 měsíců později je hráčkou elitní světové třicítky a úkazem vhánějícím strach do očí světových superstars.
V Pekingu minulý týden dobyla životní semifinále a vystoupala na 29. místo rankingu.
Přesvědčivě přitom vyřadila hned dvě hráčky z TOP 10: světovou dvojku Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3 a světovou osmičku Karolínu Muchovou, ke které je svým herním stylem přirovnávaná, dokonce 6:3, 6:0.
„Bartůňková už není žádným překvapením. Stává se realitou. Nová hvězda klepe na dveře,“ napsal o ní specializovaný španělský web Punto de Break.
„Před rokem a půl se prokousávala malými ITF turnaji v Evropě. Teď ničí největší hvězdy. A u Bartůňkové to není o jednom turnaji. Pod světla reflektorů ji vynáší její konzistence, kterou prokazuje turnaj co turnaj,“ referovala ženská asociace WTA.
I ta se snaží mladou Češku stále více promovat. Její atraktivní, v ženském tenise nepříliš typická hra, kvůli níž ji štvanický šéf Šavrda už před lety označil za „anomálii“, si získává stále výraznější pozornost tenisových fanoušků z celého světa.
„Za jejím raketovým vzestupem stojí herní styl, který se dá popsat jako nepředvídatelný. Jde o agresivní pojetí hry s pestrou škálou úderů. Inspiraci přitom čerpala u Rogera Federera a Carlose Alcaraze,“ napsala WTA v textu, který měl Bartůňkovou lépe představit.
„Pokud je Iva Jovičová nová Jessica Pegulaová, co se týče herního stylu, potom je Bartůňková novou Muchovou,“ uvedl na sociální síti X tenisový analytik Vansh Vermani.
„Tahle Češka žhne,“ napsal magazín The Tennis Letter. „Je těžké uvěřit, že je jí teprve dvacet let, když vidíte, jakým způsobem hraje tenis. Jaká to nádherná celodvorcová hra,“ dodal.
„Neustále střídá rytmus. Její nepředvídatelný styl již vyvolal srovnání s Muchovou a díky schopnosti dostávat soupeřky pod tlak krátkými či trochu zvláštními údery je velmi těžké s ní hrát. Díky pestré škále čopovaných úderů a kraťasů představuje nepříjemnost. Navíc její podání je nesmírně kvalitní,“ analyzoval web Tennis up to Date.
Dramatické zlepšení na servisu, ke kterému došlo v aktuální sezoně, by mohlo být posledním střípkem, díky němuž může Bartůňková atakovat absolutní špičku. Hvězdné soupeřky už vědí, s kým mají co do činění.
Sabalenková o mladé soupeřce básnila už na konci června v Berlíně, kdy dokázala otočit zápas ze stavu 2:6, 0:4.
„Hrála fantasticky. Třískala do toho tak, že jsem nemohla nic dělat. Byl to level, kterému jsem nemohla uvěřit. Nevěděla jsem, co s tím,“ přiznala tehdy, že jí úroveň Bartůňkové vystrašila. „Pane bože, to je ale hráčka. Pro mě budoucí superstar,“ vyprávěla udiveně. Druhý vzájemný duel už s Češkou prohrála.
„Nelze mluvit o žádném štěstí. Bartůňková Sabalenkovou zničila. Přehrála ji způsobem, který přesně zapadá do průběhu sezony směřující právě k takovému výsledku,“ psal Tennis up to Date.
„Je velmi nepříjemné proti ní hrát. Má skvělé podání, úžasný cit pro míč, obrovský talent a ráda mění rytmus. Zároveň dokáže zničehonic vypálit opravdu tvrdé údery,“ přidala se nyní i Ruska Mirra Andrejevová, která v Pekingu českou senzaci vyřadila v semifinále.
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