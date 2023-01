Děsivý los Australian Open. Na české naděje číhají Gauffová, Sabalenková nebo Ruud

Česká tenisová jednička Petra Kvitová zahájí působení na grandslamovém Australian Open proti Belgičance Alison van Uytvanckové a může již ve třetím kole narazit na krajanku Barboru Krejčíkovou. Obhájkyně loňského čtvrtfinále Krejčíková vyzve v úvodu hráčku z kvalifikace.

Těžký začátek čeká na dvorcích v Melbourne Terezu Martincovou, kterou čeká světová pětka Aryna Sabalenková, Kateřině Siniakové přidělil dnešní los Američanku Cori Gauffovou.

Češek je v hlavní soutěži jedenáct, muži jsou ve třech. Nasazená pětadvacítka Marie Bouzková se utká s vítězkou US Open z roku 2019 Kanaďankou Biancou Andreescuovou a v případě postupu do třetího kola proti ní může stát světová jednička Polka Iga Šwiateková.

Turnajová třicítka Karolína Plíšková vyzve Číňanku Wang Si-jü a ve stejné fázi může čelit osmé nasazené Rusce Darje Kasatkinové.

Markéta Vondroušová zahájí proti Američance Amandě Riskeové-Amritrajové a v další fázi ji může čekat světová dvojka Uns Džábirová z Tuniska.

Karolína Muchová narazí na hráčku z kvalifikace, Linda Fruhvirtová vyzve domácí Australanku Jaimee Fourlisovou. Pavouka základní části doplní ještě úspěšné kvalifikantky Brenda Fruhvirtová a Sára Bejlek.

Česká mužská jednička a 78. hráč světa Jiří Lehečka vstoupí do prvního grandslamového turnaje sezony duelem s Chorvatem Bornou Čoričem, nasazenou jednadvacítkou. Ještě těžšího soupeře má před sebou Tomáš Macháč, jehož čeká světová trojka Nor Casper Ruud. Do hlavní části se probojoval z kvalifikace také Dalibor Svrčina.

Světová jednička a vítězka dvou loňských grandslamů Šwiateková zahájí turnaj proti Němce Jule Niemeierové. Obhájkyně titulu Ashleigh Bartyová ukončila kariéru a na domácím turnaji se nepředstaví.

Pátý hráč světa Novak Djokovič, který byl minulý rok z Austrálie vyhoštěn poté, co přiletěl do země bez povinné vakcinace proti covidu-19, narazí v úvodu na Španěla Roberta Carballése Baenu. Pětatřicetiletý Srb, jenž má ve sbírce 21 grandslamových trofejí, zaútočí v Melbourne na jubilejní desátý titul.

Úřadující šampion a vítěz rekordních 22 grandslamových titulů Rafael Nadal vyzve na začátku Američana Jacka Drapera. V případném čtvrtfinále může vyzvat v repríze loňského finále světovou osmičku Daniila Medveděva z Ruska.