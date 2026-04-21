„Denně je alespoň jeden zápas prodaný.“ Argentinec líčí praktiky sázkařské mafie

Momentálně prožívá nejlepší týdny kariéry. A to je mu už 36 let. Argentinský tenista Marco Trungelliti zažívá úspěšný vstup do antukové části sezony. Ještě před osmi lety byl ale známý především kvůli rozkrytí sázkařského gangu, do kterého byli zapletení i jeho kolegové z ATP.
Příběh tohoto argentinského kudrnáče začíná o 11 let dříve. V době, kdy coby pětadvacetiletý hráč objížděl menší turnaje z kategorie Challenger, sbíral každou korunu a toužil vystřelit alespoň někam k první stovce žebříčku.
Bez sponzorů by se jen těžko obešel, a tak se potkal s dvojicí mužů, kteří ho vylákali na schůzku pod záminkou, že se stanou jeho novými mecenáši. Jenže v tom byl háček.
„Slibovali, že když budu hrát tak, jak mi oni řeknou, můžu si přijít na velké peníze. Na okruhu Futures to mělo být 20 tisíc dolarů, na Challengerech 50 tisíc dolarů a na turnajích ATP až 100 tisíc dolarů,“ řekl v rozhovoru pro francouzský deník L'Équipe.
Trungelliti s něčím podobným nechtěl nic mít a obrátil se na Jednotku pro bezúhonnost tenisu, kterou nyní známe pod názvem Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA).
Začalo rozsáhlé vyšetřování, z něhož se nakonec vylouply tresty i pro krajany poctivého Argentince.
Zapletený do chapadel sázkařské mafie byl například Nicolas Kicker, někdejší 78. hráč světa, nebo Federico Coría, který to dotáhl dokonce do první padesátky žebříčku.
Pro někoho byl Trungelliti hrdina, pro jiné práskač, který potopil spoluhráče. Netrvalo dlouho a dostával výhrůžky smrtí od lidí, kteří se mu chtěli pomstít.
„Kdybychom v Argentině stále žili, upřímně bychom měli velký strach. Bylo nutné se rozhodnout. Nebyla jiná možnost než se odstěhovat. Buď to, nebo riskovat, že nás zabijí,“ líčil Trungelliti.
„Možná to zní přehnaně, ale mohlo se to stát. Přesně tak jsem to cítil. Když mi otec Federica Coríi vyhrožoval v hráčském salonku, bylo to už moc. Nikdo nic nedělal,“ posteskl si.
Právě liknavost ze strany pořadatelů turnajů a hlavních zástupců ATP ho dodnes štve. Podle něj se totiž na okruhu situace příliš nezlepšila.
Ve směru vyšetřování dalších případů prý profesionální tour nic nedělá a spíš čeká, až se zase najde nějaký poctivec.
„Kvůli mému příběhu si tolik hráčů řekne: Když mě někdo osloví kvůli domluvenému zápasu, ani náhodou to nenahlásím po tom, čím si Marco prošel. Za posledních pět let jsem slyšel mockrát: Člověče, ani náhodou neudělám to, co ty, protože ATP je to jedno," připojil Trungelliti.
Podle něj je situace hlavně na nižších turnajích stále špatná a sázkařské mafie dál řádí.
„Zavedli nějaký program, ano, ale všem je to jedno! Občas vydají prohlášení, že bylo dopadeno pár hráčů, jenže to je nic ve srovnání se všemi, kteří zápasy domlouvají,“ prohlásil Argentinec.
„Všichni o některých víme, oni se tím ani netají, a přesto jsou pořád v klidu na okruhu. Hráči, trenéři, kondiční kouči, agenti... Myslím, že na okruhu je vždy minimálně jeden zmanipulovaný zápas denně,“ dodal.
Řešením by prý bylo zvýšení prize money i na menších turnajích. V tuhle chvíli tenisté od druhé stovky rankingu sotva pokryjí náklady.
„Když dostanete 300 eur za první kolo a někdo vám nabídne pět tisíc za to, že zápas pustíte, jednou, dvakrát, třikrát odmítnete. Ale když se vracíte domů bez peněz a vidíte, že to ostatní dělají, začíná být těžké říct ne. Mně nabídli 50 tisíc dolarů za zmanipulování zápasu. 50 tisíc dolarů za hodinu práce,“ vysvětlil.
Trungellitimu se ale začalo pořádně dařit až teď na sklonku kariéry, ve 36 letech. Před pár týdny si zahrál finále podniku v Marrákeši a momentálně je z něho 77. hráč světa.
