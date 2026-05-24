Den, kdy Navrátilová jedinkrát rozmlátila raketu. V Paříži zahanbeně utekla z kurtu

Přesně před dvaatřiceti lety zažila Martina Navrátilová smutné loučení s tenisovou Paříží. Česko-americká ikona hrála poslední antukové Roland Garros, její derniéra ale dopadla zle. Osmnáctinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře při tom projevila na své poměry nevídané negativní emoce.
Své zlaté časy už měla Navrátilová za sebou. Vždyť poslední z osmnácti grandslamů vyhrála ve Wimbledonu v roce 1990.
Přesto byla i o čtyři roky později v sedmatřiceti letech součástí absolutní světové špičky.
V žebříčku jí v polovině rozlučkové sezony patřilo čtvrté místo, bezprostředně před posledním French Open dokonce došla do finále prestižního antukového podniku v Římě.
Znovu se s ní muselo počítat a sama legenda pevně věřila, že může do úctyhodné sbírky přidat ještě jeden fenomenální úspěch.
O to bolestivější náraz do reality ale přišel na pařížské antuce, kam se vrátila poprvé od roku 1988.
I proto její comeback a sbohem v jednom přitahoval velkou pozornost.
První soupeřkou držitelky 167 titulů na okruhu byla Nizozemka Miriam Oremansová, která v předchozích dvou měsících nevyhrála ani jediný zápas. Jakýkoli výraznější odpor z její strany by byl obrovským šokem.
Jenže Navrátilová od začátku nebyla ve své kůži. Úderům nedovedla dát potřebnou délku a byla pomalejší, čehož holandská sokyně dokázala okamžitě využívat.
O šestnáct let mladší hráčka honila jednu z nejdůležitějších postav tenisové historie z jedné strany na druhou. Dopředu a zase dozadu.
První sadu ztratila Navrátilová poměrem 4:6. Ve druhém dějství se nadechla k obratu, za stavu 3:2 měla dva brejkboly, jenže Oremansová je odvrátila.
A za stavu 4:5 si sama vypracovala mečbol. Když bekhendový prohoz Navrátilové skončil v autu, na světě bylo prvotřídní překvapení.
Pražská rodačka vypadla v prvním kole grandslamového turnaje poprvé od US Open 1976, tedy po neuvěřitelných osmnácti letech.
Nečekaný nezdar ji zasáhl natolik, že rozmlátila raketu, zahodila ji do koše a ve spěchu utekla z kurtu, kde odmítla podstoupit pozápasový rozhovor.
„Tohle jsem nikdy předtím neudělala. A doufám, že už to nikdy neudělám,“ komentovala Navrátilová pro deník Los Angeles Times vzácné rozbití herního nástroje i rychlý úprk do šaten.
„V tu chvíli jsem ale byla příliš zklamaná na to, abych řešila cokoli jiného. Úplně se mi zamlžil zrak. Myslím, že mě porážka zasáhla víc právě proto, že to bylo naposledy. Aspoň se konečně podívám do Louvru,“ dodala.
Naposledy to nakonec nebylo.
Navrátilová se vrátila na okruh, převážně do čtyřhry, v roce 2000 ve věku 43 let. O tři roky později ovládla po boku Inda Leandera Paese mix na Australian Open a stala se nejstarší grandslamovou šampionkou historie.
Svůj rekord ještě vylepšila v roce 2006. S krajanem Bobem Bryanem na US Open triumfovala několik týdnů před svými padesátinami.
