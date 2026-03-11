Demoliční odveta Noskové baví internet. Koluje fotka, která líčí vztek na soupeřku

Tak jednoznačné osmifinále asi čekal málokdo. Linda Nosková, které se v Indian Wells dosud nijak zvlášť nedařilo, totálně zametla s jinou vycházející hvězdou, Filipínkou Alexandrou Ealaovou. Energie české tenistky zarazila nejednoho fanouška a internetem už koluje přesný důvod, proč měla takovou motivaci soupeřku porazit.
Vůbec to nevypadalo jako zápas světové čtrnáctky proti 32. tenistce žebříčku. Filipínská tenistka vůbec nestíhala tempo české favoritky. Když už konečně vytáhla nějaký povedený return, přiletěla jí zpátky ještě tvrdší odpověď.
Výsledkem tak byl zápas trvající jen 55 minut, kanár a pouhé dva uhrané gamy na straně Ealaové.
„Byl to z mé strany skvělý zápas, celou dobu jsem měla všechno pod kontrolou a snažila jsem se tlačit soupeřku,“ pochvalovala si Nosková v pozápasovém rozhovoru.
Její výkon byl tak dominantní, že zaujal i tenisové experty. „55 minut? Wow…“ napsal například známý portugalský reportér José Morgado na síti X.
Jiná média zase skloňují v titulcích „českou kletbu“, protože Ealaová to má proti českým tenistkám už 0:10.
Tenisoví fanoušci ale vytáhli na sociálních sítích vzpomínku, kterou má v živé paměti také Nosková, a i proto měla obrovskou motivaci v úterním duelu uspět.
Před osmi lety se totiž obě dívky potkaly na kurtu v Tarbes ve Francii ve finále prestižního turnaje Les Petits As, což je takové neoficiální mistrovství světa pro největší tenisové talenty do 14 let.
A byla to právě Ealaová, která po vyrovnané třísetové bitvě zvedla ruce nad hlavu.
„Ten zápas mi leží v žaludku. Je asi jediný, u kterého to takhle mám, protože mě tenkrát hodně štvalo, že jsem ho prohrála. Ale už je to dávno, dneska už je to něco jiného,“ řekla Nosková v rozhovoru pro stanici CANAL+ Sport 2.
Jejich fotky z ceremoniálu z roku 2018 ale obletěly svět sociálních sítí a zklamání a naštvání, které tam čiší z očí české tenistky, nyní baví fanoušky. Odveta se Noskové tedy vydařila skvěle.
Americké šlágry na CANAL+ Sport
Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.