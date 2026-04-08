Děláme princeznám blbce, pěnil trenér Vondroušové. Nechtěla s ním prý mluvit z očí do očí

Na čtvrt roku se kvůli zranění opět stáhla z okruhu. Nyní se Markéta Vondroušová vrací, zapojila se do reprezentačního týmu, ale její jméno je teď terčem kritiky. Do české tenistky se v rozhovoru pro KANÁR+ pustil její bývalý trenér Roman Jebavý.
Po loňském US Open, kde to bývalá wimbledonská šampionka dotáhla až do čtvrtfinále, hledala Vondroušová nového trenéra, protože ukončila spolupráci s dlouholetým koučem Janem Hernychem.
Ozvala se Romanu Jebavému, někdejšímu 43. deblistovi světa, jestli by to nechtěl zkusit společně.
„Zpočátku to bylo super, ona makala, byla dobrá atmosféra v týmu, všechno. Pak se to nějak zlomilo v Austrálii a moc nechápu, z jakého důvodu,“ uvedl v rozhovoru pro pořad KANÁR+ Jebavý.
Česká tenistka odehrála pouze dva zápasy. V Brisbane prohrála s Polkou Magdalenou Frechovou, v Adelaide porazila ve vyrovnané bitvě Rusku Ljudmilu Samsonovovou, ale následný zápas skrečovala kvůli problémům s ramenem. Od té doby na okruhu nehrála.
„Trenér je tam přece od toho, aby před zápasem řekl, co by měla hrát, a po zápase, co by měla zlepšit a co bylo špatně. U Maky to tak ale zjevně nefunguje. Člověk musí odkývávat, chodit po špičkách,“ čertil se Jebavý.
„Podle ní měla soupeřka životku (životní formu, pozn. red.), to je jediná odpověď. S tím ale nemůžu souhlasit, když vidím, že ji do té "životky" dostala tím, jak hrála, a měla by to do příště změnit,“ vysvětlil.
Jebavý se prý o problému bavil i s dalšími trenéry, kteří vedou české tenistky, a vypozoroval některé stejné přístupy.
„Říkal jsem, že mi přijde, že děláme princeznám blbce. Ne všichni se mnou souhlasili, ale mně to tak přišlo. Musí se kolem nich po špičkách, hlavně aby byly v pohodě,“ nebere si servítky někdejší daviscupový reprezentant.
A další překážkou jsou prý generační rozdíly. Mladá generace je prý více vázaná na telefon.
„Vůbec neumí komunikovat. Kromě té první schůzky jsme s Maky už všechno řešili jen po zprávách. Když jsme měli ten spor v Austrálii, tak jí říkám, ´pojď na recepci, promluvíme si, co a jak´. Ona, že ne, že už je v pyžamu a unavená. Nedostal jsem ji k rozhovoru z očí do očí,“ vypráví Jebavý.
Pořad KANÁR+ s moderátorkami Andreou Sestini Hlaváčkovou a Klárou Koukalovou a jejich hostem Romanem Jebavým má premiéru ve středu od 20:30 na stanici Canal+ Sport.
