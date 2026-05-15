Deblová jízda Siniakové s Američankou skočila v římském semifinále. Po 17 výhrách

ČTK

Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství.

Kateřina Siniaková
Se španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová prohrály 4:6, 4:6. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siniaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze čtyřhry.

Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou útočily na čtvrtý titul na turnajích kategorie WTA 1000 za sebou. Do Říma přijely s triumfy z Madridu, Miami a Indian Wells. Dnes však spolu na kurtu prohrály poprvé od lednového grandslamu Australian Open.

Turnajovým sedmičkám podlehly po necelé hodině a půl. V úvodním setu ztratily Siniaková s Townsendovou servis hned v prvním gamu a manko už nedohnaly. Postupně nevyužily tři brejkboly, dva promarnily za stavu 3:4.

Druhou sadu měly Siniaková s Townsendovou lépe rozehranou. Po brejku vedly 3:0, náskok ale nedotáhly. Prohrály pět her po sobě a Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou poté proměnily na servisu první mečbol.

Tenisový turnaj v Římě (antuka):

Ženy (dotace 7,228.080 eur):

Čtyřhra - semifinále: Melicharová-Martinezová, Bucsaová (7-USA/Šp.) - Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) 6:4, 6:4.

Následky ruského raketového a dronového útoku v Kyjevě.

ŽIVĚ Ruské rakety zabíjely v Kyjevě, zemřely i tři děti. Obětí útoku už je přes dvacet

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Zničili jsme 80 procent raketových kapacit Íránu, prohlásil Trump při návratu z Číny

Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent toho arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým se vrací z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.

Strnad (na snímku) již podle agentury Bloomberg pod novou investiční společnost převedl některá svá aktiva.

Strnad zakládá novou firmu. Mohla by investovat deset miliard eur

Český miliardář Michal Strnad zakládá novou investiční společnost, která by mohla disponovat deseti miliardami eur (zhruba 240 miliard korun) na akvizice v Evropě a Spojených státech. S odvoláním na rozhovor se Strnadem o tom v pátek informovala agentura Bloomberg. Část peněz by měla pocházet z nedávného prodeje akcií ve Strnadově zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG).

CIA director meets with top officials in Havana, Cuban government says

„Další na řadě je Kuba.“ Šéf CIA přiletěl do Havany s tvrdým Trumpovým ultimátem

Kuba čelí masivním výpadkům proudu, kritickému nedostatku paliva a protestům v ulicích. Do napjaté atmosféry nyní tajně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe s jasným poselstvím od Donalda Trumpa: Spojené státy jsou připraveny jednat o ekonomice i bezpečnosti, ale pouze pokud Havana přistoupí na „zásadní změny“. Podle amerických představitelů jde o vzácnou šanci pro kolabující kubánskou ekonomiku.

