Deblová jízda Siniakové s Američankou skočila v římském semifinále. Po 17 výhrách

Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství.
Se španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová prohrály 4:6, 4:6. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siniaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze čtyřhry.
Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou útočily na čtvrtý titul na turnajích kategorie WTA 1000 za sebou. Do Říma přijely s triumfy z Madridu, Miami a Indian Wells. Dnes však spolu na kurtu prohrály poprvé od lednového grandslamu Australian Open.
Turnajovým sedmičkám podlehly po necelé hodině a půl. V úvodním setu ztratily Siniaková s Townsendovou servis hned v prvním gamu a manko už nedohnaly. Postupně nevyužily tři brejkboly, dva promarnily za stavu 3:4.
Druhou sadu měly Siniaková s Townsendovou lépe rozehranou. Po brejku vedly 3:0, náskok ale nedotáhly. Prohrály pět her po sobě a Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou poté proměnily na servisu první mečbol.
Tenisový turnaj v Římě (antuka):
Ženy (dotace 7,228.080 eur):
Čtyřhra - semifinále: Melicharová-Martinezová, Bucsaová (7-USA/Šp.) - Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) 6:4, 6:4.
