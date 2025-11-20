Tenis

Česko - Španělsko. Menšík v transu, Berdycha sužují nervy. Drama druhé sady vrcholí

Sport Sport
Aktualizováno před 3 minutami
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále Davis Cupu mezi Jakubem Menšíkem a Pablem Carreňem ze Španělska.
 
Mohlo by vás zajímat

Takovou kvalitu nemá nikdo, píší v Itálii. Berdych líčil, proč Češi nejsou favority

Takovou kvalitu nemá nikdo, píší v Itálii. Berdych líčil, proč Češi nejsou favority

Češi pojedou s policejní eskortou. A věří, že proti nim nebudou stát ranní ptáčata

Češi pojedou s policejní eskortou. A věří, že proti nim nebudou stát ranní ptáčata

Surrealismus, psali Španělé o nevídané české ostudě. Teď trnou, všechno je jinak

Surrealismus, psali Španělé o nevídané české ostudě. Teď trnou, všechno je jinak

Vzkaz Strýcové dojal český tenis. Spory? Naštvaná byla oprávněně, uznává Pála

Vzkaz Strýcové dojal český tenis. Spory? Naštvaná byla oprávněně, uznává Pála
Tenis sport Obsah online online přenos čtvrtfinále Davis Cup Jakub Menšík Pablo Carreňo

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Rychlík jel "na červenou", na místě byla těžká zranění. Srazil se s jiným vlakem
1:32
Domácí

Rychlík jel "na červenou", na místě byla těžká zranění. Srazil se s jiným vlakem

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ve čtvrtek ráno srazil rychlík s osobním vlakem.
Aktualizováno před 3 minutami
Česko - Španělsko. Menšík v transu, Berdycha sužují nervy. Drama druhé sady vrcholí
Tenis

ŽIVĚ
Česko - Španělsko. Menšík v transu, Berdycha sužují nervy. Drama druhé sady vrcholí

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále Davis Cupu mezi Jakubem Menšíkem a Pablem Carreňem ze Španělska.
před 24 minutami
Benda se brání. Tvrdí, že chtěl Babiše zastavit. Ale bál se odplaty ANO a SPD
2:09
Domácí

Benda se brání. Tvrdí, že chtěl Babiše zastavit. Ale bál se odplaty ANO a SPD

Marek Benda i Michaela Šebelová poukazují na to, jak Andrej Babiš tvrdil, že sněmovna je žvanírna, aby z ní nakonec sám udělal "superžvanírnu".
před 37 minutami
"Tady už jsme byli." Expert analyzuje nový americký mírový plán pro Ukrajinu
Zahraničí

"Tady už jsme byli." Expert analyzuje nový americký mírový plán pro Ukrajinu

"Myslím, že se velmi brzy ukáže, že nikdo není připraven plán přijmout," říká britský bezpečnostní analytik Tony Lawrence.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce
Film

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Jeho protějškem coby českého trenéra je ve filmu hollywoodská hvězda Til Schweiger, který hraje trenéra americké reprezentace.
před 1 hodinou
Obrazem

Ráno, které změnilo život desítkám lidí. Srážka vlaků u Zlivi obrazem

Ráno, které změnilo život desítkám lidí. Srážka vlaků u Zlivi obrazem
Prohlédnout si 10 fotografií
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se dnes brzy ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Desítky lidí se zranily, několik z nich těžce.
Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) záchranáři z místa odvezli čtyři těžce zraněné, devět středně a asi do 25 lehce zraněných. Mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková uvedla, že přijali po havárii pět těžce zraněných.
před 1 hodinou
"Vy o nás máte hru?" Průvodci v tunelech smrti se podivují nad českým hitem
54:14
Zprávy

"Vy o nás máte hru?" Průvodci v tunelech smrti se podivují nad českým hitem

Proč český Vietcong v samotném Vietnamu vyvolává překvapení? Nový díl Krotitelů bossů si posvítil na to, jak hry formují obraz vietnamské války.
Další zprávy