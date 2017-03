Davis Cup je anomálie, nespravedlivá soutěž, tvrdí Šavrda. Změnám formátu by se nebránil

před 55 minutami

Závěrečné klání čtyř nejlepších týmů na neutrální půdě ve Fed Cupu i Davis Cupu. V mužské tenisové soutěži pak zhuštění programu do dvou dnů a jen na dva vítězné sety. To jsou chystané změny, které bude v létě schvalovat Mezinárodní organizace ITF. Co si myslí odborníci?

Praha - Zatímco bývalý špičkový hráč Jiří Novák v rozhovoru pro Aktuálně.cz striktně odmítl uvažované změny v Davis Cupu a Fed Cupu, další česká tenisová osobnost to vidí úplně jinak.

Podle Vladislava Šavrdy, někdejšího daviscupového kapitána, jsou týmové soutěže v současném formátu výrazně nespravedlivé a úpravu pravidel nutně potřebují.

"Co si budeme povídat, Davis Cup je taková anomálie a zdá se mi v podstatě neregulérní. Je to prestižní záležitost, ale ta soutěž ve své podstatě není objektivní," vyslovil svůj názor tenisový manažer.

Vadí mu fakt, že má jeden tým vždy výhodu domácího prostředí a může si zvolit libovolný povrch. Hodně tedy záleží na losu. "Je to trochu podivné pravidlo. Když bude mít nějaká země štěstí, bude hrát všechny čtyři kola doma. A historie pamatuje takové frašky, jako když Američané přijeli do Vídně a museli tam hrát na blátě, úplně se bořili do povrchu, který tam Rakušané schválně připravili," podotkl Šavrda.

V týmových soutěžích platí pravidlo, že doma nastoupí ten tým, který v předchozím vzájemném utkání obou zemí zajížděl na půdu soupeře. Právě to Šavrdovi vadí.

"Z tohoto pohledu by mi Final Four nevadilo. A klidně bych byl i pro další větší změny, třeba aby se celá soutěž hrála jen jednou za dva roky. Hráči nebudou tak unavení a budou s Davis Cupem víc počítat. Neubere jim to tolik času a sebere méně sil," zmínil Šavrda důvod, proč se vůbec o změnách uvažuje.

ITF tím chce zabránit, aby docházelo k čím dál častějším omluvám ze strany elitních hráčů a hráček.

Českému tenisovému svazu se ale myšlenka Final Four příčí. Už proto, že by přišel o výdělky v případě domácích zápasů. Šavrda takové argumenty chápe a tvrdí, že budou nutné finanční náhrady ze strany ITF.

"To mi přijde jako samozřejmost. Budou se prodávat televizní práva a na tom by měli mít účastníci možnost participovat. Finance se takto řešit musí, není možné, aby na tom jednotlivé svazy tratily," poznamenal.

V současné situaci přitom podle něj stejně není zisk zaručen, naopak. "Stačí aby byl špatný los a my jsme hráli třeba všechny čtyři zápasy v sezoně venku. To pak nejen, že nevyděláme nic, ale naopak půjdeme výrazně do minusu," dodal.

Šavrda si také nemyslí, že by finálové duely na neutrální půdě nějakým výrazným způsobem odradily české fanoušky a týmu pak chyběla podpora v hledišti.

"Jistě, bude to pro ně finančně náročnější, ale podívejte se na to, když hrajeme Davis Cup nebo Fed Cup venku. Ti fanoušci tam přijedou. Myslím, že by to nebyl takový problém," podotkl.

autor: Aleš Vávra | před 55 minutami