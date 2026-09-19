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Sport
Přenos skončil

Česko - USA 1:2. Neuvěřitelné drama pro Američany, k postupu teď mají blíže oni

Sport
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Sledovali jste online přenos ze čtyřhry v osmifinále Davis Cupu v Praze mezi dvojicemi Pavlásek, Rikl a Harrison, Krajicek z USA.

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Kateřina Konečná ve Štrasburku, 16. září 2026.
Kateřina Konečná ve Štrasburku, 16. září 2026.
Kateřina Konečná ve Štrasburku, 16. září 2026.

Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?

Evropská unie podle Kateřiny Konečné postrádá schopnost jednat s Moskvou i dalšími globálními hráči. Nezařazená komunistická europoslankyně v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mluví o selhávání evropské diplomacie, kritizuje současné vedení unijní zahraniční politiky a říká, že bez nového přístupu k bezpečnosti se situace v Evropě nezlepší.

Germany's Merz campaigns ahead of Saxony-Anhalt election, in Leuna
Germany's Merz campaigns ahead of Saxony-Anhalt election, in Leuna
Germany's Merz campaigns ahead of Saxony-Anhalt election, in Leuna

Němci volí v Berlíně a Meklenbursku. Výsledek může oslabit kancléře Merze

V Německu se v neděli konají dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD), v Berlíně Levice a Merzovi křesťanští demokraté (CDU).

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Jan Tkáč - spisovatel
Jan Tkáč - spisovatel
Jan Tkáč - spisovatel

Jak podnikatel Jan Tkáč stvořil české dračí bestsellery a dostává děti do přírody

V pátek odpoledne napěchuje Jan Tkáč krosnu knihami a vyráží do Beskyd. Balíčky se svými příběhy Kroniky beskydských draků schová na místa, která objevil během svých toulek po horách. Rodičům, kteří si je objednali, následně pošle souřadnice. Ti se pak s dětmi vydají do přírody a knížky si vyzvednou. Samozřejmě mohou i „postaru“ do knihkupectví.

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