Další velký problém australského bouřliváka. Měl pozitivní test na kokain

Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu.
Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) dnes v prohlášení na webu uvedla, že australský tenista měl během červnového turnaje ATP Tour na Mallorce pozitivní test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč světového žebříčku na instagramu vinu přiznal.
Jednatřicetiletý Kyrgios odevzdal vzorek 22. června, v den, kdy vypadl na travnatém turnaji v Palmě de Mallorca v 1. kole s krajanem Adamem Waltonem.
V červenci pak akreditovaná laboratoř WADA potvrdila ve vzorku přítomnost benzoylekgoninu, což je hlavní metabolit kokainu. Od 4. srpna má Kyrgios zastavenou činnost.
ITIA připomněla, že kokain figuruje na seznamu látek zakázaných během soutěže. Pokud ho sportovec užil mimo soutěž, může dostat nižší trest.
"Chci, abyste to slyšeli nejprve ode mě. Nedávno na Mallorce jsem neprošel dopingovým testem poté, co jsem měl pozitivní test na kokain. Udělal jsem obrovskou chybu a přijímám za ni plnou odpovědnost," napsal Kyrgios v dlouhém příspěvku na instagramu.
Svůj prohřešek částečně odůvodnil velkým tlakem, jenž na něj v posledních letech doléhá při neúspěšných pokusech přiblížit se po zdravotních problémech dřívějším výkonům.
"Byly chvíle, kdy jsem se cítil bezmocný a sám. Nic z toho ale není omluva pro to, co jsem udělal," napsal.
Kyrgios, jenž vedle svého tenisového umění proslul také bouřlivým chováním na kurtu, si zahrál ve finále Wimbledonu v roce 2022.
Od té doby jeho kariéra vinou vleklých zdravotních problémů upadá. Od začátku roku 2023 odehrál ve dvouhře jen deset zápasů a aktuálně je v žebříčku na 919. místě.
Během kariéry získal sedm titulů v singlu a čtyři v deblu, včetně Australian Open 2022.
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