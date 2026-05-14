Další triumf s pečetí kanára. Ženský debl se mění v hon na neporazitelnou Češku

Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Ellen Perezová, Demi Schuursová 7:5, 6:0 a vyhrály 17. zápas v řadě.
Ve dvouhře uspěl domácí Jannik Sinner, který zdolal Andreje Rubljova z Ruska 6:2, 6:4 a 32. výhrou v řadě na Masters překonal rekord Novaka Djokoviče.
Siniaková s Townsendovou usilují o čtvrtý triumf na turnaji kategorie WTA 1000 za sebou. Před turnajem v Římě triumfovaly v Madridu, Miami a Indian Wells.
Do čtvrtfinále se dostaly po odstoupení rumunské dvojice Jaqueline Cristianová, Sorana Cirsteaová, v prvním kole porazily pár Alexandra Ealaová, Hailey Baptisteová.
Česko-americká dvojice dotáhla v prvním setu proti nasazeným osmičkám Perezové a Schuursové dvakrát manko brejku. Sadu otočily ze stavu 4:5, kdy nejprve nepovolily soupeřkám set dopodávat a posléze získaly další dva gamy.
Ve druhém setu měly už Siniaková s Townsendovou duel pod kontrolou. Perezové a Schuursové povolily jen deset fiftýnů a nadělily jim „kanára".
O postup do finále se utkají se španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová, nebo s Američankami Coco Gauffovou a Caty McNallyovou.
První hráč světa Sinner porazil Rubljova za hodinu a půl a zdolal ho v osmém z 11 vzájemných duelů. Dvaatřicátou výhrou v řadě na turnajích kategorie Masters překonal Djokovičův rekord z roku 2011.
Čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner naposledy prohrál na turnajích kategorie ATP 1000 vloni v říjnu v Šanghaji, kdy skrečoval duel 3. kola s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem.
Řím je jediným turnajem této kategorie, který Sinner ještě nevyhrál. Poté může zkompletovat kariérní Grand Slam na Roland Garros. Jeho příštím soupeřem bude buď další Rus Daniil Medveděv, nebo Španěl Martin Landaluce.
Tenisový turnaj v Římě (antuka):
Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - čtvrtfinále: Sinner (1-It.) - Rubljov (12-Rus.) 6:2, 6:4.
Ženy (dotace 7,228.080 eur):
Dvouhra - semifinále: Gauffová (3-USA) - Cirsteaová (26-Rum.) 6:4, 6:3.
Čtyřhra - čtvrtfinále: Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) - Perezová, Schuursová (8-Austr./Niz.) 7:5, 6:0.
