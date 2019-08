Další těžké chvíle kariéry. Možná je to v hlavě, možná je to strach, říká Kvitová

před 3 hodinami

Petra Kvitová se v americkém Cincinnati vrátila na kurty a v atraktivní bitvě s Marií Sakkariovou nakonec tahala za kratší konec. Ukázala skvělé momenty, ale i nejistotu. Česká hvězda stále bojuje s následky natrženého úponu v levém předloktí.

Kvitová sice po statečném boji padla, ale hlavní je, že je konečně zase zdravá, chtělo by se radostně zvolat. Situace je ovšem složitější a rozhodně ne tak optimistická.

Sama devětadvacetiletá hráčka ještě před utkáním přiznala, že se s následky nepříjemného zranění stále pere. A zápas proti silné Řekyni její slova potvrdil.

"Samotné zranění se zahojilo celkem dobře, něco okolo je ale špatně. Možná jizva ve svalu dělá nějakou neplechu. Někdy to dost opuchne a ruka mě bolí," vysvětluje Kvitová.

Takřka tříměsíční léčbu si proložila riskantní účastí na Wimbledonu, kde odehrála čtyři zápasy. Ruka naštěstí vydržela, touha zahrát si na milovaném travnatém grandslamu si ale přece jen vybrala svou daň.

"Po Wimbledonu jsem měla deset dní volno, pak jsem začala trénovat a předloktí mi strašně nateklo, bylo jako tenisový míč," vypráví o zdravotních strastech.

Vynechat proto musela Rogers Cup v Torontu, rehabilitovala ve své vlasti a návrat naplánovala až na Cincinnati, kde obhajovala velké body za loňské semifinále. Tréninkové možnosti ale rozhodně nebyly ideální. "Zvládla jsem hodinu denně. Opravdu si musím dávat pozor. Netuším, jaký to může mít vývoj, prostě uvidíme den po dni," říká a zůstává pozitivní.

"Jsem v pohodě. Nic nemůže být horší než moje předchozí zranění," vrací se Kvitová k pořezané dlani. "Zahojí se to. Jen to chce víc času," dodává.

Společně se svým týmem se stále snaží zjistit příčinu poměrně nevídaného problému, s nímž se dosud nesetkali ani lékaři, kteří se podíleli na lečení české tenisové hvězdy.

"Myslíme si, že to může být spojené právě s pořezanou rukou. Jizvy na prstech a dlani nejsou stoprocentně zahojené, možná držím raketu trochu jinak. Možná proto se udělala trhlina v předloktí, právě na antuce, kde jsou těžké míče a hrají se hodně topspiny, které vyžadují pohyb, který obvykle tolik nedělám," zamýšlí se Kvitová.

Přiznává, že start na Wimbledonu byl z tohoto pohledu poměrně kontroverzní. "Asi jsem ho měla vynechat a pořádně zranění doléčit. Ale mé srdce by plakalo, kdybych si na Wimbledonu nezahrála."

Návrat ke skvělému tenisu, který produkovala v úvodní třetině sezony, bude velmi těžký, ví Kvitová. "Není to jednoduché, abych byla upřímná. Nejsem si jistá, jestli to není v hlavě. Nebo je to možná strach, že tu bolest ucítím znovu. Nevím. Trochu cítím, že jsem malinko zapomněla, jak hrát forhend," podotýká Kvitová.

Atleticky na tom byla proti Sakkariové výborně. Vždyť Řekyně si v jedné fázi zápasu stěžovala svému trenérovi: "Já nevím, co mám dělat, ona je jako chobotnice."

Problémem byla tenisová nejistota. Kvitová zaznamenala 53 nevynucených chyb, z toho devět dvojchyb.

Žádný velký propad v žebříčku ale české tenistce nehrozí. V živém rankingu si dokonce o místo polepšila a je aktuálně pátá, díky tomu, že se obhájkyně loňského titulu Kiki Bertensová z Nizozemska v úvodu turnaje nedokázala vypořádat s domácí legendou Venus Williamsovou.

Na grandslamové US Open pojede Kvitová s minimální herní praxí. Dny navíc, určené k léčení zrádného zdravotního problému, se ale mohou hodit.

