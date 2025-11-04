Další "Souboj pohlaví". Ženská jednička Sabalenková se utká s Kyrgiosem, 652. mužem

Pořadatelé si název vypůjčili od slavného utkání z roku 1973, v němž legendární Billie Jean Kingová v Houstonu porazila 6:4, 6:3 a 6:3 tehdy pětapadesátiletého Bobbyho Riggse.
V roce 1998 se průměrný německý hráč Karsten Braasch během Australian Open popasoval s budoucími hvězdami Venus a Serenou Williamsovými a nad oběma americkými tenistkami suverénně zvítězil.
Kyrgios se Sabalenkovou se utkají v Coca-Cola Areně pro 17 tisíc lidí. Začátkem prosince se také potkají na exhibici v New Yorku, kde Sabalenková nastoupí proti Naomi Ósakaové z Japonska a Kyrgios proti domácímu Tommymu Paulovi.
Sedmadvacetiletá Sabalenková má na kontě čtyři grandslamové tituly, třicetiletý Kyrgios si v roce 2022 zahrál finále Wimbledonu.
V posledních letech kvůli zdravotním potížím hrál jen sporadicky a v žebříčku je až na 652. místě.