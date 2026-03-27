Další skvělý milník na dosah. Siniaková si po obratu zahraje finále i v Miami

Tenistka Kateřina Siniaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou postoupily do finále turnaje v Miami. Kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová porazily 4:6, 6:4, 10:3 a o víkendu mohou získat i druhý titul z prestižní dvojice Sunshine Double.
Před necelými dvěma týdny ovládly Siniaková s Townsendovou turnaj v kalifornském Indian Wells a nyní si zahrají finále také v Miami.
Pokud dojdou až k titulu, stanou se teprve pátým párem v otevřené éře, který v jednom roce vyhrál oba turnaje Sunshine Double.
Povedlo se to Janě Novotné a Heleně Sukové v roce 1990, Lise Raymondové a Rennae Stubbsové v roce 2002, znovu Raymondové tentokrát se Samanthou Stosurovou v roce 2007, Martině Hingisové se Saniou Mirzaovou v roce 2015 a Elise Mertensové s Arynou Sabalenkovou před sedmi lety.
Tenisový turnaj v Miami (tvrdý povrch):
Ženy (dotace 9,415.725 dolarů):
Čtyřhra - semifinále: Townsendová, Siniaková (2-USA/ČR) - Dabrowská, Stefaniová (3-Kan./Braz.) 4:6, 6:4, 10:3.
