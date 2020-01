Pořád mám v sobě ten zápal, hlásí uzdravená Šarapovová. Inspiraci nasává od Nadala

Před třemi lety jí vypršel dopingový trest a od té doby se trápí. Sotva se tenistka Maria Šarapovová na kurtech rozjede, přibrzdí ji unavené tělo. Teď ale uzdravila bolavé rameno a věří, že letos už velký comeback vyjde.

Nikde veřejně nepopsala, co přesně s ramenem má, ale v sezoně 2019 kvůli němu odehrála pouze 15 zápasů. Z toho jich vyhrála jen osm. V srpnu dostala v prvním kole US Open výprask od Sereny Williamsové a předčasně ukončila sezonu.

"Bylo to nahoru dolů, byly tam chvíle, kdy já byla připravená hrát, ale rameno nikoliv. Pak jsem si ale dobře odpočinula a teď cítím, že jsem připravená na nový start," přiznala ruská hvězda během prosincové exhibice v Abú Zabí.

Tam si aktuálně 133. hráčka světa nevedla vůbec špatně. Ve dvou setech smetla Australanku Ajlu Tomljanovicovou.

"Popravdě nikdy jsem si nemyslela, že budu ve třiceti ještě hrát. Ale pořád mám tenisu co dát, pořád cítím ten zápal a motivaci," dušuje se dvaatřicetiletá hráčka.

I když už jde o její několikátý pokus o návrat do špičky, o konci kariéry nechce ani slyšet.

"Samozřejmě mám sny a cíle, co chci dělat a co dokázat, až s tenisem skončím. Pokud mi to rameno a mé tělo dovolí, myslím, že před sebou ještě nějaké dobré roky na kurtu mám," nechce se Šarapovová tenisového světa vzdát.

Sezonu 2020 hodlá zahájit v pondělí na opravdu hvězdně nabitém turnaji v Brisbane. Hrát by tu měla aktuální světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová, Japonka Naomi Ósakaová nebo Češky Karolína Plíšková a Petra Kvitová.

"Pořád jsem kvalitní hráčka, do Austrálie se těším. Tam se teprve ukáže, jak na tom mé tělo je a jestli vydrží," ví držitelka divoké karty.

Po Brisbane by bývalá světová jednička ráda vyrazila na exhibici Kooyong Classic v Melbourne. Ale to se uvidí až podle toho, jak na prvním podniku roku zahraje.

"Myslím, že to bude úplně ta největší výzva - poskládat kalendář. V tomhle je pro mě velkou inspirací Rafa Nadal. Také měl zdravotní problémy, ale právě díky správnému zápalu a skvěle zvládnutému programu se dokázal vytáhnout zpět," chválí mužskou jedničkou Šarapovová.