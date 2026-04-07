„Další pes, co jde lovit kořist." Expert svérázně popsal budoucnost Lehečky

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

O jeho potenciálu se ví už roky. Ale tentokrát si všechno sedlo tak, že Jiří Lehečka útočí na první desítku světového pořadí ATP. Podle experta z tenisového serveru Tennis.com lze aktuální českou jedničku počítat za jednoho z pronásledovatelů Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze.

Jiří Lehečka
Jiří LehečkaFoto: Reuters
Poté, co si Jiří Lehečka zahrál finále turnaje Masters v Miami, je na něho upřena velká pozornost.

Před sebou má antukovou sezonu na které loni neuhrál příliš bodů a má tedy šanci připsat tolik, aby se po grandslamové Paříži zjevil v top 10 žebříčku.

Server Tennis.com ho ale pasoval do role hráče, který ve 24 letech dozrál v tenistu, který může trápit i dosavadní hegemony okruhu ATP, jedničku a dvojku Alcaraze a Sinnera.

„Je to další pes, který bude lovit kořist,“ píše v titulku článku Pete Bodo z Tennis.com. „Vždyť Lehečka ve finále proti Sinnerovi utrpěl dva jediné brejky z celého turnaje,“ vypíchl expert.

I když Lehečkova vzájemná bilance s hvězdným Italem narostla už na skóre 0:5, Bodo rodákovi z Kněžmostu ve srovnání s nejlepšími věří.

„Předváděl proti Sinnerovi odvážný útočný tenis, nabíhal na síť a získal tu 15 z 21 míčů. Celý turnaj předváděl precizní agresivní tenis,“ chválil ho Bodo.

Podle něj Lehečka není jen tak nějaký tenista, kterému vyšel jeden velký turnaj a ustřelil do špičky náhodou. Navíc teď už má z 13. místa první desítku téměř na dosah.

„Je pár důvodů, proč se drží mimo radar veřejnosti. Před dvěma lety se v Madridu zranil a přišel o velkou část sezony včetně olympijských her, zranění ho postihlo i zkraje této sezony. Ale jinak je to tenista, který hrál finále Next Gen Finals v roce 2022,“ připomněl americký tenisový novinář.

„Lehečka měří 185 centimetrů, ale do servisu se vrhá, jako by byl ještě o deset čísel vyšší a devět kilo těžší. Vítězství nad duem ´Sincaraz´ už na okruhu začíná být na hranici tenisové posedlosti, Lehečka je ale jedním z těch, kteří to v budoucnu mohou dokázat,“ dodal.

Další možnost, jak to dokázat, může přijít na antuce. Lehečka v pondělí začal úspěšnou cestu na Masters v Monte Carlu, když zvládl třísetovou bitvu s kvalifikantem Emiliem Navuem.

Jeho dalším soupeřem bude Alejandro Tabilo z Chile, kterého už dvakrát na antuce porazil.

Middle,Aged,Man,Picking,His,Nose,Driving,A,Car.
Middle,Aged,Man,Picking,His,Nose,Driving,A,Car.
Middle,Aged,Man,Picking,His,Nose,Driving,A,Car.

Obyčejný, ale nebezpečný zlozvyk? Dloubání v nose může být spojeno se známou chorobou

Na první pohled jde o banální a spíše společensky trapný zvyk, který většina lidí vnímá jen jako drobný prohřešek hygieny. Jenže právě takové každodenní návyky se dnes dostávají pod drobnohled vědy. A někdy odhalují překvapivé souvislosti. Jednou z nich je i hypotéza, že by dloubání v nose mohlo mít nepřímý vztah k rozvoji obávané choroby.

2026 White House Easter Egg Roll at the White House in Washington
2026 White House Easter Egg Roll at the White House in Washington
2026 White House Easter Egg Roll at the White House in Washington

Video obletělo svět: Velikonoce u Trumpa se zvrhly, takový proslov nikdo nečekal

Velikonoční pondělí v Bílém domě bývá tradičně spojeno s dětským smíchem, velikonočními pochutinami a příjemnou atmosférou. Letos se však slavnostní „Easter Egg Roll" proměnil v nečekaně bizarní podívanou, v níž se mísila velikonoční symbolika s ostrou politickou rétorikou a varováními před válkou.

