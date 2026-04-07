„Další pes, co jde lovit kořist." Expert svérázně popsal budoucnost Lehečky

O jeho potenciálu se ví už roky. Ale tentokrát si všechno sedlo tak, že Jiří Lehečka útočí na první desítku světového pořadí ATP. Podle experta z tenisového serveru Tennis.com lze aktuální českou jedničku počítat za jednoho z pronásledovatelů Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze.
Poté, co si Jiří Lehečka zahrál finále turnaje Masters v Miami, je na něho upřena velká pozornost.
Před sebou má antukovou sezonu na které loni neuhrál příliš bodů a má tedy šanci připsat tolik, aby se po grandslamové Paříži zjevil v top 10 žebříčku.
Server Tennis.com ho ale pasoval do role hráče, který ve 24 letech dozrál v tenistu, který může trápit i dosavadní hegemony okruhu ATP, jedničku a dvojku Alcaraze a Sinnera.
„Je to další pes, který bude lovit kořist,“ píše v titulku článku Pete Bodo z Tennis.com. „Vždyť Lehečka ve finále proti Sinnerovi utrpěl dva jediné brejky z celého turnaje,“ vypíchl expert.
I když Lehečkova vzájemná bilance s hvězdným Italem narostla už na skóre 0:5, Bodo rodákovi z Kněžmostu ve srovnání s nejlepšími věří.
„Předváděl proti Sinnerovi odvážný útočný tenis, nabíhal na síť a získal tu 15 z 21 míčů. Celý turnaj předváděl precizní agresivní tenis,“ chválil ho Bodo.
Podle něj Lehečka není jen tak nějaký tenista, kterému vyšel jeden velký turnaj a ustřelil do špičky náhodou. Navíc teď už má z 13. místa první desítku téměř na dosah.
„Je pár důvodů, proč se drží mimo radar veřejnosti. Před dvěma lety se v Madridu zranil a přišel o velkou část sezony včetně olympijských her, zranění ho postihlo i zkraje této sezony. Ale jinak je to tenista, který hrál finále Next Gen Finals v roce 2022,“ připomněl americký tenisový novinář.
„Lehečka měří 185 centimetrů, ale do servisu se vrhá, jako by byl ještě o deset čísel vyšší a devět kilo těžší. Vítězství nad duem ´Sincaraz´ už na okruhu začíná být na hranici tenisové posedlosti, Lehečka je ale jedním z těch, kteří to v budoucnu mohou dokázat,“ dodal.
Další možnost, jak to dokázat, může přijít na antuce. Lehečka v pondělí začal úspěšnou cestu na Masters v Monte Carlu, když zvládl třísetovou bitvu s kvalifikantem Emiliem Navuem.
Jeho dalším soupeřem bude Alejandro Tabilo z Chile, kterého už dvakrát na antuce porazil.
