Další otřesy, Vondroušová hýbe světem tenisu. Případ zburcoval i americkou superstar

Případ Markéty Vondroušové, která v prosinci ze strachu nepustila domů německou antidopingovou komisařku, za což jí hrozí až čtyři roky zákazu činnosti, dál otřásá tenisovým světem. Na stranu wimbledonské šampionky už se postavila řada prominentním postav, zároveň sílí debata o tom, zda striktní pravidla až příliš neohrožují soukromí a bezpečí sportovců.
Česká tenistka komisařku nepustila do svého pražského bytu 3. prosince po osmé hodině večerní. Podle ní se nelegitimovala ani neukázala pověření. Komisařka naopak tvrdí, že splnila všechny náležitosti, přičemž tento rozpor bude hlavním předmětem vyšetřování.
Vondroušová dala událost do souvislosti s psychickými problémy.
„K incidentu s dopingovou kontrolou došlo, protože jsem se po měsících psychického a duševního stresu dostala k bodu zhroucení,“ napsala šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova na Instagram.
Hájí se tím, že se potýkala s akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou, a proto nejednala racionálně. Zmínila i přepadení Petry Kvitové, které útočník v jejím bytě v roce 2016 vážně pořezal ruku. „Reagovala jsem jako osoba, která se bojí,“ vysvětlila.
Vondroušová teď v kauze neodevzdaného dopingového testu získává na svou stranu důležité spojence. Na její podporu v uplynulých dnech vystoupily superhvězdy světového tenisu.
Ty zejména nechápou současný systém, kdy sportovci denně uvádějí v aplikaci Adams hodinový interval, kdy a kde budou k zastižení. Zároveň ale mohou být jednou testováni i kdykoli bez předchozího upozornění. Jde o záměr, organizace chce, aby byl program co nejvíce nepředvídatelný.
„Jsem stoprocentně na straně Markéty,“ rozhodně prohlásila ve svém pořadu Love All bývalá světová jednička Kim Clijstersová.
„Tohle je hodně, hodně špatně. Doufám, že bude očištěna. Doufám, že za ní bude stát WTA, ATP i hráčská rada, a že se to vyřeší tak, aby se to už nikomu dalšímu nestalo,“ dodala.
Ve své apologetice se zaměřila na rizika, kterým hráči a hráčky čelí při nečekaných návštěvách mimo stanovené testovací okno. Zpochybnila spolehlivost identifikačních postupů a obecně na současném systému nenechala suchou nit.
„O tom, jestli je tohle vůbec přípustné, by se nemělo ani diskutovat,“ uvedla čtyřnásobná grandslamová vítězka. „Kdokoli může ukázat průkaz a tvářit se, že je z antidopingové kontroly. Ten časový slot zadáváme z nějakého důvodu, mimo jiné kvůli bezpečnosti,“ vysvětlila Belgičanka.
Dvaačtyřicetiletá legenda zmínila svůj vlastní strach z dob, kdy byla profesionálkou. Ten je navíc v dnešní době znásoben prakticky dennodenními výhrůžkami z řad neúspěšných sázkařů.
„Měla jsem spoustu problémů s fanoušky, kteří překračovali hranice. Lidé chodili k domu, žádali peníze, chtěli vás vidět, chtěli proniknout do vašeho soukromí. Tyhle kontroly otevírají prostor k tomu, aby si lidé řekli: Aha, takhle se možná můžeme dostat do domu nebo se s ní setkat, i kdyby bez zlých úmyslů. Tak by to být nemělo,“ prohlásila.
Clijstersová poukázala i na zmatek kolem antidopingových pravidel: „Když máme každý den nahlášený časový slot, klidně nás testujte častěji. Ale nedělejte to mimo něj. O to jde.“
„V žádném případě bych neotevřela dveře,“ dodala bývalá světová jednička. „I kdybych s nimi mluvila přes interkom, v žádném případě bych neotevřela. V žádném případě,“ uzavřela důrazně.
Podobným způsobem se Vondroušové zastala také další někdejší světová jednička: Andy Roddick.
„Pro mě je to naprosto jasné. Pokud by u mě za mé hráčské kariéry někdo zazvonil mimo nahlášenou hodinu, řekl bych: Okamžitě se ztraťte. Tohle je prostě špatně,“ uvedla americká superstar ve svém podcastu Served.
Roddick zjevně ani netušil, že antidopingové agentury mohou v současné době dorazit právě i mimo určený slot. Podle něj jde o nesmysl.
„Jako hráč musíte nahlásit hodinové okno. A nevíte, kdy přesně kontrola přijde, jestli dva dny po sobě nebo třeba po půl roce. Pro Vondroušovou platí, že i když je ve velkém stresu, neznamená to, že si může stanovit vlastní pravidla. To stejné by ale mělo platit pro antidopingové organizace: máte určený čas, nemůžete si ta pravidla měnit podle sebe,“ rozčílil se třiačtyřicetiletý šampion US Open z roku 2003.
Podle slavného Američana by byl vysoký čtyřletý trest pro Vondroušovou absurdním výsměchem. Stejně jako pro známého tenisového novináře Jona Wertheima.
„V případě Markéty Vondroušové se čtyřletý zákaz činnosti jako možný trest jeví nepřiměřeně tvrdý a zcela neúměrný tomu, co je jí kladeno za vinu,“ uvedl ve svém článku na webu Sports Illustrated.
